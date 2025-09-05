Memoria de la Fiscalía General del Estado
Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
El importe defraudado ronda los dos millones de euros
La memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este viernes, destaca la existencia de un procedimiento "de singular volumen y complejidad" por delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social que cuenta con 470 personas investigadas en Córdoba.
Se trata de una causa que está siendo tramitada por la sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de Córdoba y que se estructura en una pieza principal y numerosas piezas separadas. La memoria detalla que el importe de la defraudación ronda los 2.000.000 de euros.
Los delitos se habrían cometido mediante un entramado de empresas meramente instrumentales, "que generaban altas formales con contratos de trabajo ficticios para obtener prestaciones por desempleo, maternidad e incapacidad".
Según ha podido confirmar este periódico, en la actualidad el procedimiento se encuentra pendiente de la celebración del juicio, aunque ya se han alcanzado numerosos acuerdos de conformidad en piezas separadas.
