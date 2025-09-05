Investigadores del Imibic descubren un mecanismo clave para evitar que células dañadas se vuelvan tumorales

Un equipo de investigadores del grupo ‘GC04 Inflamación y Cáncer’ del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y de la Universidad de Córdoba (UCO), liderado por el catedrático Marco Antonio Calzado, ha identificado un nuevo mecanismo de regulación celular que podría abrir la puerta al desarrollo de terapias más eficaces contra tumores con inestabilidad genómica, especialmente en el cáncer de pulmón.

Así lo ha indicado este viernes el Imibic en una nota en la que detalla que el trabajo, publicado en la prestigiosa revista ‘Cell Death & Differentiation’, describe cómo dos proteínas clave, ‘DYRK2’ y ‘USP28’, se regulan mutuamente en un delicado equilibrio que decide el destino de la célula cuando su ADN sufre daños.

Por un lado, ‘DYRK2’, una proteína con funciones tanto de «interruptor» como de «señal de alarma», es capaz de activar la muerte celular cuando el material genético está demasiado dañado para ser reparado. ‘USP28’, en cambio, actúa como un «guardián».

El descubrimiento muestra que ambas proteínas forman un bucle de retroalimentación, una especie de «tira y afloja molecular» que regula la decisión de la célula de sobrevivir o morir. Esta dinámica es crucial para evitar que células dañadas se conviertan en tumorales.

«Este hallazgo nos ayuda a entender mejor cómo las células mantienen el equilibrio entre reparación y eliminación cuando su material genético se ve alterado. Y lo más importante, abre una vía para diseñar nuevas terapias que potencien estos mecanismos en tumores resistentes a tratamientos», ha explicado Marco Antonio Calzado, catedrático de Inmunología de la UCO y responsable del grupo ‘GC04’ del Imibic.

Colaboraciones

El Imibic destaca que el estudio es fruto de una amplia colaboración internacional con centros de investigación de Alemania y Barcelona, y ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Andalucía, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entre otros organismos.