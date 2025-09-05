Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 5 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Festividad
Velá de la Fuensanta 2025
A las 22.00, se inaugurará la Velá 2025 con el pregón a cargo de Manuel García Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos San José Obrero, vocal de Cultura y Festejos de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y vecino del Barrio de la Fuensanta; a las 22.30 horas, habrá un recital de copla con la artista Anabel Seoane, y a continuación una animación musical con la orquesta Cal y canto.
CÓRDOBA. Plaza del Pocito.
Avda. de la Fuensanta.
Desde las 22.00 horas.
Baile
Actuación de Erandi González
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Erandi González. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. CRV.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Muestra
Continúa la exposición ‘Señales’
La exposición Señales marca un punto de inflexión en la trayectoria de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales. Tras una etapa centrada en el hierro, el acero y la terracota, Morera se propuso un cambio radical: buscar una nueva forma de expresión que desafiara tanto su propia práctica artística como las expectativas del público. Estará abierta al público hasta el próximo 14 de septiembre.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
