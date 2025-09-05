Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 5 de septiembre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 6 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Francisca Muñoz Moral

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

