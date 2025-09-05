Las empresas Lanvèrt y Appsur lanzan una campaña de recogida solidaria de material escolar

Lanvèrt, despacho de abogados & economistas y la agencia de marketing digital Appsur, ambas empresas cordobesas, han lanzado una campaña solidaria de recogida de material escolar en colaboración con el Colegio La Milagrosa.

Bajo el lema Aprender es su derecho, ayudarles es el nuestro, la campaña busca apoyar a familias del colegio La Milagrosa que atraviesan dificultades económicas, "garantizando que sus hijos e hijas puedan comenzar el nuevo curso con todo lo necesario para aprender", explican ambas empresas en una nota de prensa.

La acción conjunta de responsabilidad social tiene tres objetivos principales:

Apoyo directo para reunir mochilas, cuadernos, lápices, estuches y otros materiales escolares, nuevos o en buen estado, para donarlos a familias que los necesitan. Concienciación, para promover el valor de la educación como derecho fundamental y como herramienta de igualdad de oportunidades desde la infancia. Colaboración local, con la meta de involucrar a la sociedad cordobesa en una red solidaria que impulse el inicio de curso para quienes más lo necesitan.

Todo el material recogido será "donado íntegramente al Colegio La Milagrosa de Córdoba y a sus hermanas, las Hijas de la Caridad", con el objetivo de apoyar a aquellas familias del propio centro que, por distintas circunstancias, puedan necesitar un refuerzo al inicio del curso, enfrentándose cada año a los gastos derivados de la vuelta al cole.

La distribución se realizará "en colaboración con el equipo educativo y social del colegio", aseguran los organizadores, quienes conocen de cerca la realidad de su alumnado y podrán garantizar que "la entrega se haga de forma ajustada, responsable y respetuosa con cada situación".

Puntos de recogida habilitados

Oficinas de Lanvèrt: Avenida Gran Capitán, 23, 5º oficina 4

Colegio La Milagrosa: Calle Conde de Gondomar, 4

Oficinas de Appsur: Calle Polonia, 115 – Polígono Las Quemadas

¿Qué se puede donar?

Se recogerá material escolar nuevo o en buen estado, como: mochilas, cuadernos, estuches, lápices, bolígrafos, colores, reglas, carpetas, tijeras, en general materiales básicos para primaria.

Calendario de la campaña

Recogida activa: del 2 al 13 de septiembre

Clasificación y entrega: semana del 16 de septiembre

Evento simbólico de cierre: segunda quincena de septiembre