Córdoba acogerá este año un total de 13 verbenas populares

Córdoba contará este año con 13 verbenas populares, organizadas por asociaciones y hermandades en la ciudad. El Ayuntamiento ha difundido este viernes, en su tablón de anuncios, el listado de las fiestas subvencionadas, que confirma la renuncia de la hermandad del Resucitado a celebrar la verbena de Santa Marina ante la exigencia del Consistorio de desarrollar esta fiesta fuera del casco histórico por las molestias que se ocasionan a los vecinos.

El hermano mayor de la hermandad, Francisco Mora, ha confirmado en los últimos días a este periódico su decisión de no celebrar la verbena fuera del barrio donde la entidad tiene actividad, al menos, desde mediados del siglo XVI.

Calendario de verbenas

En cuanto a las verbenas que finalmente han sido subvencionadas, estas son las que celebrará la hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar de la plaza de Colón, del 25 al 28 de septiembre; la del Club de Matrimonios La Unión, en su sede, que ha tenido lugar del 21 al 24 de agosto; la del Club Figueroa, del 14 al 16 de agosto; la de asociación de vecinos Galea Vetus, los días 29 y 30 agosto, y la de hermandad de las Cinco Llagas, que tendrá lugar en la plaza del Jazmín, del 12 al 14 de septiembre.

Asimismo, cuentan con el apoyo municipal la verbena de asociación Patronos de Córdoba San Acisclo y Santa Victoria, en el Club Taurino de Alcolea, programada del 25 al 28 de septiembre; la verbena de los Amigos Cordobeses con el Tercer Mundo (Acotemum), organizada del 26 al 29 de junio; la asociación cultural Los Quintos, en el Bulevar Hernán Ruiz, celebrada también en junio, y la fiesta de la hermandad de Nuestra señora del Rocío de Córdoba, en los jardines Virgen del Rocío, prevista del 18 al 20 de septiembre.

También se subvenciona la verbena de la hermandad de Nuestra señora del Tránsito, celebrada en junio; la organizada por la hermandad del Cristo del Amor frente a la Calahorra, del 11 al 14 de septiembre próximos; la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, organizada en Santa Cruz en julio, y la de asociación Colega, en la plaza de España, fijada del 25 al 28 de septiembre.

La resolución contempla cinco exclusiones, entre las que se encuentran la propuesta de un particular y las realizadas por las hermandades del Descendimiento, del Císter, de las Cinco Llagas de Alcolea y del Resucitado. Esta última, por haber renunciado a participar en el programa de Verbenas Populares 2025.

