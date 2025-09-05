Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras

Bershka, marca de moda joven de grupo Inditex, cerrará su tienda situada en el centro comercial La Sierra de Córdoba el próximo 13 de septiembre. La decisión ha sido confirmado por la empresa a este periódico, después de que CCOO lo avanzara el pasado mes de agosto.

El cese de la actividad conllevará el despido de 15 trabajadoras, mientras que una profesional ha sido reubicada en la tienda que Bershka abrió en la calle Jesús y María, en el centro de la ciudad, a finales del año 2024.

De esta forma, María José Merino, responsable de Comercio y Acción sindical de CCOO (el único sindicato con representación en esta marca y organización mayoritaria en Inditex), explica que la negociación con la empresa ha finalizado y la mayoría de las trabajadoras ha optado por la extinción de la relación laboral. Según recuerda, CCOO e Inditex disponen de un acuerdo a nivel estatal que recoge beneficios económicos para las trabajadoras que deciden salir de la empresa.

Interior del centro comercial La Sierra. / Ramón Azañón

Por su parte, Bershka afirma que el cierre de su local en el centro comercial La Sierra "responde a la tendencia de la marca de tener tiendas más grandes en ubicaciones estratégicas. De ahí la apertura de un Bershka más grande hace unos meses en el centro de la ciudad".

Cuatro tiendas en un año

María José Merino señala que los cierres de Inditex en Córdoba se enmarcan en la estrategia del grupo en España, donde apuesta por el comercio online y por tener menos tiendas físicas, pero más grandes. "Ya ha anunciado que en los próximos años hará una reestructuración de tiendas y habrá muchas que cierren a nivel estatal", indica.

En Córdoba, el año pasado echó la persiana una tienda de Oysho en La Sierra; el pasado abril cerró Zara Home en la calle Gondomar; en julio pasado cesó su actividad Massimo Dutti también en La Sierra; esta semana ha cerrado Zara en la calle Gondomar y en los próximos días bajarán la persiana tanto Zara (el 9 de septiembre) como Bershka (el día 13) en La Sierra.

En los casos de Zara, no obstante, ambas tiendas se unificarán en un nuevo establecimiento que abrirá a finales de mes en el nuevo edificio comercial de Jesús y María. En Bershka, como se recordará, el nuevo establecimiento motivó el cierre de su tienda en la calle Concepción y ahora pierde otra en el centro comercial.

María José Merino afirma que "está siendo un año doloroso" y describe la situación como "preocupante", porque los cierres están finalizando con despidos de trabajadoras en la mayoría de los casos. "Nosotros pedimos siempre el mantenimiento del empleo, que es estable y de calidad, pero se nos hace muy difícil en una provincia como Córdoba, porque hay pocas tiendas de cada cadena", señala en referencia a una posible reubicación de las profesionales.

Un gimnasio en La Sierra

Este periódico se ha dirigido al centro comercial La Sierra para conocer el futuro de los locales comerciales que quedan libres tras la salida de tiendas de Inditex, pero no ha recibido respuesta por el momento. Fuentes consultadas señalan que el espacio que dejó libre Oysho ha sido ocupado por una tienda de Álvaro Moreno. Además, el gimnasio Fitness Park, presente en el centro comercial El Arcángel, anuncia en su página web una próxima apertura en La Sierra.