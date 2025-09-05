El Ayuntamiento de Córdoba reabrirá el mirador de la Puerta del Puente el día 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Córdoba reabrirá la Puerta del Puente para que cordobeses y visitantes puedan disfrutar de ese mirador patrimonial. La delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha informado este viernes de la intención de su delegación de abrirlo para el disfrute de todos y para "recuperar un nuevo enclave para nuestra ciudad". La reapertura se producirá el 8 de septiembre, que además de ser festivo en Córdoba por la Fuensanta es el Día de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM). Este año, además, es el primer año en el que Córdoba ostenta en la persona del alcalde, José María Bellido, la vicepresidencia de la organización.

Así el día 8 comenzará izando la bandera de la OCPM, en la Puerta del Puente, y a continuación habrá una serie de actividades como rutas guiadas alrededor del casco histórico. En concreto serán tres rutas: Crisol de Culturas y Palacios de Córdoba, que serán por la mañana; y la ruta del Juramento de San Rafael, a las 19.30 horas.

La Puerta del Puente volverá a abrirse el fin de semana de la Noche del Patrimonio, los días 13 y 14 de septiembre; mientras que en octubre el monumento se abrirá en dos fechas señaladas: el día San Rafael, el 24 de octubre, y el 27 de octubre, coincidiendo con las Jornadas de las Murallas, que organiza el Ayuntamiento.

La delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha informado de la reapertura de la Puerta del Puente. / CÓRDOBA

Jornadas del Icomos

El 28 de noviembre se celebrarán unas jornadas con el Icomos en las que se pondrá en marcha la evaluación sobre impacto patrimonial en la Mezquita-Catedral, además de los llamados planes de salvaguarda del monumento. En el marco de dicho evento se abrirá también la Puerta del Puente. El mes de diciembre coincide con el aniversario en el que el casco histórico de Córdoba se inscribió en la lista de Patrimonio y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En concreto será el día 17 de diciembre.

La Puerta del Puente antes de su integración, a principios de los años 90, con la parada de caballos en una ribera abierta al tráfico. / CÓRDOBA

Además de esas fechas, Morales ha anunciado que la Puerta del Puente abrirá, en función de la afluencia de visitantes, también los fines de semana de estos próximos meses hasta final de año. El horario de apertura será de 11 a 14 horas, y de 18 a 21 horas, excepto la Noche del Patrimonio, que sólo se abrirá por la mañana.

Para la visita de la Puerta del Puente habrá una guía teatralizada sobre la historia del monumento, en pases de 15 minutos de 12 a 13.30 horas.