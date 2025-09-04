Urbanismo saca a concurso las obras de un nuevo tramo del anillo verde de Córdoba

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba tiene previsto sacar ya a concurso las obras de un nuevo tramo de anillo verde. El orden del día del consejo rector que se celebrará el próximo martes incluye la aprobación del expediente de contratación del tramo que se ubicará entre los barrios de Miralbaida y Electromecánicas y Huerta de Santa Isabel Este, conocido como parque de Poniente-Miralbaida. El futuro parque sumará 7,5 hectáreas más a las zonas verdes existentes en la ciudad.

Esta parte del anillo verde tiene al norte la prolongación de la calle Isla Gomera; al oeste, el Paseo de los Verdiales y las calles El Vito, Fray Vasco y Maryan; al sur, la prolongación de la calle Tarud y las instalaciones de ADIF ubicadas junto a las vías del ferrocarril; y al oeste, la estación de servicio y las calles Cañada Real Mestas e Isla Chafarinas. El área en el que se va a intervenir ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados.

Parque entre Miralbaida y Noreña. / Ramón Azañón

Entre las mejoras previstas en el contrato que sale a licitación, se incluyen juegos infantiles y una pista de baloncesto. Cuando el alcalde, José María Bellido, dio detalles del proyecto hace unos meses explicó que este tramo de anillo verde contará con zona de juegos infantiles, otra para calistenia y parkour, un parque canino y aparatos cardiovasculares. Además, Bellido indicó que los huertos urbanos que ya existen se conectarán e integrarán con el resto del espacio.

300 hectáreas

El anillo verde es una red de 300 hectáreas de parques que rodearán la ciudad y se ha convertido en uno de los ejes principales del gobierno local. Además del tramo Poniente-Miralbaida que sale a concurso, el más avanzado es el de Chinales, cuya redacción salió a licitación en paralelo a este, por lo que será el próximo que podrá entrar en la fase de contratación. Ambos están entre los planes para este mandato y los presupuestos de Urbanismo fijaban ya la cantidad de 2,2 millones para el de Miralbaida y 1,6 para el de Chinales, que contará con 5,5 hectáreas.

Anillo verde de Córdoba. / Ramón Azañón

Tras ellos, el otro tramo que se pondrá en marcha es el de Poniente-Figueroa, 6,3 hectáreas que se sitúan junto al trazado de la ronda de Poniente. Esta parte de anillo verde, que también está en fase de proyecto, conectará con el Parque del Flamenco por el norte.

El anillo verde se encuentra contemplado en Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba y lleva ejecutándose tiempo. De sus tramos, el más complejo fue el del Parque de Levante, de 30 hectáreas, ya que sus obras estuvieron paradas durante una década. La parte más avanzada de ese anillo es la zona norte y sur, que cuentan con los parques de la Asomadilla, con 27 hectáreas, Miraflores y Balcón del Guadalquivir. Las zonas oeste y este tienen aún espacios libres por desarrollar. El Parque del Canal, al que aún le quedan tareas pendientes, ha sido el último en ejecutarse y con él Córdoba cuenta con 22 hectáreas más de zona verde.