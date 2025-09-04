Urbanismo da luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes en Rabanales 21

La próxima comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tendrá lugar el próximo martes, dará por fin luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes proyectada en el parque tecnológico científico Rabanales 21. Dos años y medio después de la solicitud de licencia, las obras tendrá vía libre para dar comienzo con un proyecto realizado por el estudio de arquitectura de Juan Antonio Chastang Gómez.

Detrás de esta intervención, se encuentra el grupo inversor Be live Residence, que gestiona varias residencias en distintos puntos de Andalucía y que será también quien gestione la futura residencia del Campus FP Córdoba, en el edificio brutalista de la antigua escuela de Agrónomos, con 150 plazas.

Para la proyección de la residencia, que en este caso tendrá capacidad para 400 estudiantes, el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 vendió una parcela con acceso al campus universitario de 14.000 metros cuadrados de los cuales 9.000 son edificables. Una vez esté en marcha, se convertirá en una de las residencias universitarias más grandes de Andalucía y ampliará sustancialmente la oferta de alojamiento para estudiantes.

Según las previsiones iniciales de la empresa, la construcción del edificio supondrá una inversión de 16 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de dos años.

Servicios complementarios

La residencia contará con una serie de servicios como dotaciones deportivas (piscina, pista de pádel, gimnasio) de usos sociales (zonas de lectura, cine, estudio, biblioteca) y coliving (zonas de encuentros, videojuegos y coworking).

La ubicación del recinto permitirá a los futuros residentes poder trasladarse al centro de la ciudad en 5 minutos con el tren de cercanías que comunica el campus universitario con el centro de la ciudad.