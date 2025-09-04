Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad de Córdoba

Urbanismo da luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes en Rabanales 21

Be Live Residence es la empresa inversora que podrá en marcha el alojamiento, con capacidad para 400 personas

Vista general del Parque de Rabanales 21.

Vista general del Parque de Rabanales 21. / A.J. GONZÁLEZ

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

La próxima comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tendrá lugar el próximo martes, dará por fin luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes proyectada en el parque tecnológico científico Rabanales 21. Dos años y medio después de la solicitud de licencia, las obras tendrá vía libre para dar comienzo con un proyecto realizado por el estudio de arquitectura de Juan Antonio Chastang Gómez.

Detrás de esta intervención, se encuentra el grupo inversor Be live Residence, que gestiona varias residencias en distintos puntos de Andalucía y que será también quien gestione la futura residencia del Campus FP Córdoba, en el edificio brutalista de la antigua escuela de Agrónomos, con 150 plazas.

Para la proyección de la residencia, que en este caso tendrá capacidad para 400 estudiantes, el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 vendió una parcela con acceso al campus universitario de 14.000 metros cuadrados de los cuales 9.000 son edificables. Una vez esté en marcha, se convertirá en una de las residencias universitarias más grandes de Andalucía y ampliará sustancialmente la oferta de alojamiento para estudiantes.

Según las previsiones iniciales de la empresa, la construcción del edificio supondrá una inversión de 16 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de dos años.

Servicios complementarios

La residencia contará con una serie de servicios como dotaciones deportivas (piscina, pista de pádel, gimnasio) de usos sociales (zonas de lectura, cine, estudio, biblioteca) y coliving (zonas de encuentros, videojuegos y coworking).

La ubicación del recinto permitirá a los futuros residentes poder trasladarse al centro de la ciudad en 5 minutos con el tren de cercanías que comunica el campus universitario con el centro de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
  3. El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
  4. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  5. Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos

Córdoba contará con dos tiendas solidarias en apoyo a los pacientes de enfermedades avanzadas

Córdoba contará con dos tiendas solidarias en apoyo a los pacientes de enfermedades avanzadas

El alcalde de Córdoba insiste en mantener el trazado de la ronda Norte porque no hay "ninguna alternativa"

El alcalde de Córdoba insiste en mantener el trazado de la ronda Norte porque no hay "ninguna alternativa"

La Diputación abrirá una oficina de control de emergencias para colaborar en la prevención de incendios

La Diputación abrirá una oficina de control de emergencias para colaborar en la prevención de incendios

Urbanismo da luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes en Rabanales 21

Urbanismo da luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes en Rabanales 21

Salvador Fuentes: "Necesitamos tener tres pantanos perfectamente conectados en el norte de la provincia"

Salvador Fuentes: "Necesitamos tener tres pantanos perfectamente conectados en el norte de la provincia"

Estos son los cortes de tráfico previstos en Córdoba por la Velá de la Fuensanta

Estos son los cortes de tráfico previstos en Córdoba por la Velá de la Fuensanta

La Diputación de Córdoba impulsará la industrialización en Defensa con un plan director de economía dual

La Diputación de Córdoba impulsará la industrialización en Defensa con un plan director de economía dual

El alcalde anuncia la construcción de 30.000 viviendas en los próximos años en Córdoba

El alcalde anuncia la construcción de 30.000 viviendas en los próximos años en Córdoba
Tracking Pixel Contents