La Universidad de Córdoba obtiene la licencia para la ampliación de Ciencias del Trabajo en el Vial Norte

La Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará el próximo martes la licencia solicitada por la Universidad de Córdoba (UCO) para la construcción de un nuevo centro docente y 56 plazas de aparcamiento en la calle Rafael de la Hoz Arderius, en la zona del Vial Norte, destinado a la ampliación de la facultad de Ciencias del Trabajo, en una parcela que linda con el edificio de Ucoidiomas.

Se trata de un proyecto cuya redacción dio comienzo en 2022 y para el que solicitó licencia en mayo del año pasado. Según informó la Universidad de Córdoba, el nuevo inmueble, que ocupará casi 1.500 metros cuadrados, se edificará en un terreno cedido por la Gerencia de Urbanismo de forma gratuita y dará más espacio tanto a los grados de Ciencias del Trabajo como a otras titulaciones de grado y máster.

Distribución de espacios en el edificio

El edificio tendrá cuatro plantas, tres sobre el suelo y un sótano para las plazas de aparcamiento previstas. En la plata baja, se ubicarían el control de acceso, una sala de lectura, otra de reuniones, así como varios despachos y espacios de administración. En la primera planta, hasta ocho aulas para Ciencias del Trabajo; en la segunda, cinco aulas más y salas de tutorías mientras la tercera habilitará siete aulas.