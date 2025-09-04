El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha generado hoy el titular más importante del día, al anunciar la construcción de 30.000 viviendas en la capital en los próximos años. En el marco de Los Desayunos de CÓRDOBA, organizados por este periódico, también tiene un lugar informativo prioritario la apuesta de la Diputación por industrializar el sector de la defensa con un plan director. Finalmente, en sucesos, damos cuenta de la importante operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena, que se ha saldado con 11 detenidos.

