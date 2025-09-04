La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las 30.000 viviendas que se construirán en la capital en los próximos años; la apuesta de la Diputación por industrializar el sector de la defensa y la operación antidroga en Lucena marcan el devenir informativo
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha generado hoy el titular más importante del día, al anunciar la construcción de 30.000 viviendas en la capital en los próximos años. En el marco de Los Desayunos de CÓRDOBA, organizados por este periódico, también tiene un lugar informativo prioritario la apuesta de la Diputación por industrializar el sector de la defensa con un plan director. Finalmente, en sucesos, damos cuenta de la importante operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena, que se ha saldado con 11 detenidos.
- El alcalde anuncia la construcción de 30.000 viviendas en los próximos años en Córdoba
- La Diputación de Córdoba impulsará la industrialización en Defensa con un plan director
- Una importante operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
Además, destacamos estas otras noticias:
Los Desayunos de CÓRDOBA
- Salvador Fuentes resalta que "en Córdoba hay buenos centros de FP y hay que darlos a conocer"
- Bellido avanza que Córdoba saldará su deuda con el poeta del Siglo de Oro y celebrará en 2027 el Año Góngora
Córdoba ciudad
- Condenada a prisión por amenazar de muerte a un abogado y a sus hijos en Córdoba
- Urbanismo saca a concurso las obras de un nuevo tramo del anillo verde de Córdoba
- El alcalde de Córdoba insiste en mantener el trazado de la ronda Norte porque no hay "ninguna alternativa"
- Urbanismo da luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes en Rabanales 21
- La UCO obtiene la licencia para la ampliación de Ciencias del Trabajo en el Vial Norte
- Nueve personas compiten por cada habitación en alquiler en Córdoba, un 58% más que el año pasado
Provincia
- El Gobierno prima la creación de empleo en la adjudicación del nudo de transición justa del Guadiato
Deportes
Cultura
Internacional
- Una veintena de países se "comprometen formalmente" a desplegar tropas en Ucrania si se firma la paz
