Restauración

La rehabilitación de la antigua sede de la Real Academia de Córdoba vuelve a salir a concurso

Urbanismo da luz verde a la licitación de las obras de la primera fase de la reforma prevista, que costará más de medio millón de euros

Estado en el que se encuentra el interio de la sede edificio de la Real Academia en la calle Ambrosio de Morales.

Estado en el que se encuentra el interio de la sede edificio de la Real Academia en la calle Ambrosio de Morales. / A.J. González

Isabel Leña

Isabel Leña

La reforma de la sede de la Real Academia, ubicada en la calle Ambrosio de Morales, vuelve a salir a concurso. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba tiene previsto aprobar el próximo martes el expediente de contratación para ejecutar la primera fase de la rehabilitación y restauración del edificio municipal situado en el número 9 de la calle Ambrosio de Morales. Hace un par de meses Urbanismo ya aprobó el inicio del expediente que sirve para volver a sacar a concurso la intervención con un presupuesto mayor que el inicialmente previsto tras quedar desierta la primera licitación. En este nuevo pliego, el importe de licitación pasa de los 476.464 euros iniciales a 571.758. Con esta obra, el Ayuntamiento de Córdoba trata de mejorar el estado de un edificio que se encuentra bastante deteriorado y que lleva años esperando su restauración.

Las tareas previstas que deberá llevar a cabo la empresa que resulte elegida se centrarán en las cubiertas, en las que actuará tanto en la cobertura como en la estructura de madera que da soporte a la misma para asegurar el mantenimiento del edificio. El contrato también incluye nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en la planta baja y la sustitución de los aseos existentes por otros adaptados. Resanado y pintado de paramentos exteriores e interiores también son labores que incluye el proyecto, que, además, reparará las carpinterías. El plazo de ejecución estimado será de ocho meses. El inmueble de propiedad municipal presenta daños en las cubiertas que provocan la entrada del agua de la lluvia, que está afectando a la estructura de madera. Además, el deterioro del inmueble está presente en elementos estructurales del forjado de la planta primera y en los muros de carga.

La restauración de la sede de la Real Academia tendrá un coste total de 1,5 millones de euros, aunque, de momento, solo se hará la primera fase, que es la presupuestada en algo más de medio millón de euros. La actuación licitada se va a centrar ahora en la edificación principal, la que recae en la calle Ambrosio de Morales, mientras que la anexa (la de la calle San Fernando) se llevará a cabo más adelante. La Real Academia de Córdoba ocupó desde mitad de los años setenta del siglo pasado dos casas de Ambrosio de Morales, la número 9 y la 9 bis, pero en 2007, y ante el peligro que entrañaba el estado del edificio, se vio obligada a mudarse hasta la calle Alfonso XIII.

Otros puntos

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo también dará luz verde a la licitación de las obras de un nuevo tramo de anillo verde, el del entorno de Miralbaida, de forma que las 300 hectáreas con las que contará la ciudad se encuentran más cerca de su culminación. Además, la comisión de licencias dará permiso para construir una residencia de estudiantes en Rabanales 21 y un edificio para la UCO para ampliar la Facultad de Ciencias del Trabajo.

