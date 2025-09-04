El PSOE acusa al gobierno local de dejar a Las Moreras en el "completo desamparo y abandono"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha recriminado al gobierno municipal del PP que mantenga “en completo desamparo y abandono” el barrio de Las Moreras, lo que a su juicio roza la “imprudencia temeraria”, por lo que ha exigido al alcalde, José María Bellido, que ejerza su responsabilidad y empiece a "poner soluciones a los problemas de la zona".

“El abandono institucional de este barrio no es nuevo, y sus problemas vienen de lejos; pero en los últimos años la absoluta falta de respuesta institucional tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía ha hecho que el deterioro llegue a cotas que nunca habíamos visto”, ha comentado en rueda de prensa la edil, que ha agregado que “¿qué pasaría si en los bloques de cualquier barrio de nuestra ciudad las bocas de extinción de incendios que necesitan los bomberos para extinguir un fuego estuviesen cegadas, anuladas? Pues eso es lo que encontramos en este barrio y hace casi un año los bomberos tuvieron que apagar un fuego con agua tomada del Carrefour”.

Bajantes que rezuman aguas fecales

Moya también ha denunciado que hay bajantes de edificios rezuman aguas fecales que se filtran por las paredes, y que, sin embargo, AVRA, la Agencia para la Vivienda y Rehabilitación Andaluza, "no quiere saber nada". “El olvido al que somete a estos edificios es monumental y el alcalde de la ciudad lo permite”, ha espetado.

Por ello, ha indicado que el "abandono" al que Junta y Ayuntamiento tiene sometido el barrio “roza la imprudencia temeraria, porque las consecuencias son cada vez más graves y las responsabilidades, por lo tanto, cada vez mayores”.

Para la socialista, “Las Moreras es uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, con una población que necesita un apoyo institucional real a través de planes de empleo específicos, actuaciones integrales para la capacitación de sus vecinos y la rehabilitación integral de viviendas y espacios comunes”, pero ha denunciado que “lo que reciben es el absoluto desprecio por parte del gobierno municipal de su ciudad”.

Así, ha enumerado que "planes de empleo como el de Sadeco se han eliminado"; el centro de educación de adultos "se cerró para no volver a abrir," dificultando que muchas de las mujeres, que mayoritariamente acudían a él, dejaran los estudios que retomaron; las instalaciones infantiles se quitaron para no reponerse, "con lo que no hay siquiera un parque infantil"; la única pista deportiva de la zona está "completamente abandonada y no se limpia nunca; y que en cuestión de limpieza los pasajes no se limpian tampoco, y el alumbrado está en un estado deplorable".

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen al Consistorio que las delegaciones de Infraestructuras, Servicios Sociales y empresas municipales como Sadeco o Imdeec "actúen con urgencia, así como que reclame a la administración autonómica la reparación y rehabilitación de sus edificios y articule planes específicos de empleo que tengan incidencia directa en estos barrios, con actuaciones integrales de capacitación laboral".

“Lo más urgente, y sin que pueda tener ninguna demora, es la habilitación de las bocas de agua que los bomberos necesitan cuando tienen que apagar un incendio en esos edificios, porque la seguridad de las personas siempre debe estar por delante”, finaliza las declaraciones de la concejal del PSOE.