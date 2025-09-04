Fuerzas de seguridad
La Policía Nacional en Córdoba se despide del jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, que se jubila tras 33 años de servicio
María Dolores López destaca la "excelente colaboración" entre ambos cuerpos de seguridad
La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López Sánchez, se ha despedido esta mañana de Antonio Serrano Gómez, jefe de la Policía Local de Córdoba, quien se jubila tras más de 33 años de servicio, 19 de ellos como jefe.
En un encuentro que ha tenido lugar en dependencias policiales, la jefa provincial de Córdoba se ha despedido oficialmente de quien hasta ahora ha desempeñado la jefatura de la Policía Local de Córdoba. La comisaria principal le ha transmitido sus "mejores deseos", a la vez que ha agradecido su trabajo al frente de la Policía Local.
Asimismo, ha destacado la "excelente colaboración imperante entre ambas fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes diariamente trabajan por la seguridad de la ciudadanía cordobesa, contribuyendo a hacer de Córdoba una ciudad segura".
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos