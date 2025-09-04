La Policía Nacional en Córdoba se despide del jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, que se jubila tras 33 años de servicio

La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López Sánchez, se ha despedido esta mañana de Antonio Serrano Gómez, jefe de la Policía Local de Córdoba, quien se jubila tras más de 33 años de servicio, 19 de ellos como jefe.

En un encuentro que ha tenido lugar en dependencias policiales, la jefa provincial de Córdoba se ha despedido oficialmente de quien hasta ahora ha desempeñado la jefatura de la Policía Local de Córdoba. La comisaria principal le ha transmitido sus "mejores deseos", a la vez que ha agradecido su trabajo al frente de la Policía Local.

Asimismo, ha destacado la "excelente colaboración imperante entre ambas fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes diariamente trabajan por la seguridad de la ciudadanía cordobesa, contribuyendo a hacer de Córdoba una ciudad segura".