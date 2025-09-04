Podemos pide conservar los restos de la ronda Norte de Córdoba y culpa al PP de tratarlos como "un estorbo"

El coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario andaluz de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha denunciado hoy que “el Partido Popular pretende soterrar y tapar un hallazgo arqueológico de enorme valor histórico para nuestra ciudad, anteponiendo la urgencia de sus obras a la conservación de nuestro patrimonio común”.

Según ha señalado, “los restos encontrados en el trazado de la futura ronda Norte corresponden a un complejo religioso único en Andalucía: una basílica cristiana de tres naves, acompañada de dos monasterios dúplices –masculino y femenino– y un baptisterio, que demuestran la coexistencia entre religiones en época musulmana, con un estado de preservación “excepcional” y de un valor “enorme” para la investigación histórica. La memoria arqueológica destaca además que los materiales localizados, desde elementos cerámicos hasta restos arquitectónicos y epigráficos, son de una calidad técnica extraordinaria, considerados los mejores de su tiempo, por lo que exigen que estos hallazgos “no solo se conserven, sino que puedan ser estudiados y expuestos públicamente para que la ciudadanía cordobesa conozca y valore este patrimonio único”.

El coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario andaluz de Por Andalucía, José Manuel Jurado / CÓRDOBA

El parlamentario andaluz ha advertido de que “estamos ante un hallazgo que ocupa al menos 5.000 metros cuadrados, de los que solo se ha excavado un 20%. Es decir, más del 80% del yacimiento sigue oculto y pendiente de documentar. Sin embargo, el PP insiste en un soterramiento del enclave no garantizando en absoluto la protección integral de los restos ni su estudio científico”.

Un estorbo

Desde Por Andalucía han recordado que la propia memoria recomienda documentar en su totalidad el complejo religioso antes de ejecutar cualquier obra, proteger de inmediato los restos ya excavados frente a la lluvia y explorar alternativas de trazado que hagan compatibles la infraestructura y la conservación patrimonial y por ello, ha exigido al alcalde y a la Junta de Andalucía, como promotora de la obra, que “no ignoren estas recomendaciones técnicas y actúen como si el hallazgo fuese un estorbo”.

Asimismo, han explicado que desde la coalición de izquierdas “abogan” por la conservación y puesta en valor del yacimiento, ya que “nuestro patrimonio no puede sacrificarse por las prisas electorales del PP”. A la vez que ha anunciado que Por Andalucía trabajará “para explorar vías que hagan compatible la construcción de la ronda Norte con el bienestar de los vecinos y vecinas y con la conservación e investigación de nuestro patrimonio”.

Por último, Jurado ha subrayado que “este hallazgo no se tiene que ver como un problema, sino como una oportunidad, ya que con este enclave nuestra ciudad podría situarse en el mapa internacional de la investigación histórica y arqueológica si se gestiona con visión pública y colectiva, y no como una carga a esconder bajo tierra”.