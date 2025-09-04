El pequeño Owen regresa a Benín tras ser operado con éxito en Córdoba de una cardiopatía congénita.

Con la misma simpatía y alegría con la que llegó, el pequeño Owen emprendió viaje de regreso a su país natal, Benín, tras haber superado con éxito la intervención quirúrgica en Córdoba que le permitió recuperarse de la cardiopatía congénita que padecía.

El menor viajó acompañado en su primer trayecto hasta París por Ina Georget, voluntaria experimentada de Aviation Sans Frontières (ASF), que con cariño y compromiso ha acompañado a numerosos niños en sus traslados.

Antes de partir, Owen recibió los últimos abrazos de sus padres de acogida en Córdoba, Antonio y María, que junto con una de sus hijas quisieron despedirle con emoción y satisfacción por haberle brindado el calor de un hogar durante su estancia en España. Ahora, en Benín, le esperan con enorme ilusión sus padres biológicos, que podrán reencontrarse con su hijo plenamente recuperado.

Su tratamiento ha sido posible gracias al equipo de Cardiología Pediátrica del hospital Reina Sofía de Córdoba, "cuya experiencia y profesionalidad han devuelto la salud a este niño que regresa a casa con un futuro renovado", explica la asociación Fundación Tierra de hombres en una nota de prensa.

La Fundación Tierra de hombres "agradece especialmente a Antonio y su familia por su generosa acogida, así como a los voluntarios y voluntarias que, con entrega y solidaridad, acompañaron al pequeño durante sus días de hospital, garantizando que nunca estuviera solo".

Acuerdo de colaboración

Esta acción se enmarca en el acuerdo de colaboración entre Fundación Tierra de hombres-España y Mécénat Chirurgie Cardiaque, que hace posible que niños y niñas con patologías cardíacas reciban en España operaciones vitales que no podrían realizarse en sus países de origen debido a la falta de medios e infraestructuras sanitarias.

Asimismo, la Fundación quiere agradecer el apoyo de Reale Seguros, Dental Company, Fundación la Caixa, Diputación Provincial de La Coruña, Delikia y Ayuntamiento de La Coruña, cuyo compromiso solidario contribuye a que más niños y niñas como Owen recuperen la salud y el futuro que merecen.

Con este nuevo retorno, el programa Atenciones Médicas Especializadas-Viaje hacia la Vida reafirma su impacto en la vida de cientos de niños y niñas que, como Owen, han podido recibir tratamientos vitales imposibles de realizar en sus países de origen.