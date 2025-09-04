Nueve personas compiten por cada habitación en alquiler en Córdoba, un 58% más que el año pasado

Cada habitación en alquiler que sale al mercado en Córdoba recibe una media de nueve contactos. Así, en un año ha crecido un 58% el interés por la vivienda compartida, de modo que en 2024 cada anuncio recibía una media de seis contactos, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.

En España, el número de contactos que recibe cada habitación en alquiler asciende a 22 personas, una cifra inferior al interés recibido en el caso de la vivienda completa, según un informe. La ciudad de Palma fue la que más interés atrajo en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 65 contactos de media por cada habitación puesta en alquiler.

Le siguió San Sebastián, con 62; Tarragona (46) y Vitoria (39); mientras que las habitaciones menos demandadas se encontraban en Córdoba, Salamanca y Castellón con 9 personas, según ha indicado la fuente en un comunicado.

Una joven consulta un portal inmobiliario con ofertas de habitaciones en pisos compartidos. / Noemí Caballero

A pesar de estas cifras tan elevadas, el número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido un 2% a nivel nacional respecto a la demanda del mismo periodo del año anterior, aunque sí que ha aumentado en 34 de las capitales provinciales, entre ellas Córdoba.

El mayor incremento se ha dado en Logroño, con una subida del 114% (de 7 a 15 personas).

Todo esto se produce en un contexto marcado por la falta de vivienda para hacer frente a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios tanto de venta como de alquiler, agravando los problemas de acceso, fundamentalmente, para los jóvenes y los más vulnerables.

La mitad de los inquilinos no puede afrontar un alquiler completo

De hecho, el 50% de las personas que han alquilado una habitación afirma que lo ha hecho porque no puede pagar el de una vivienda completa y un 23% declara que no ha encontrado nada mejor, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa.

Asimismo, el 21% lo hace porque la habitación se adapta a lo que necesita, un 13% porque prefiere vivir con gente y un 12% para ahorrar y en el futuro adquirir una vivienda o destinar ese dinero a otros fines.

Aun así, este estudio revela que el precio del alquiler es la principal dificultad para el 65% de las personas que consiguen alquilar una habitación, aunque también hay otras barreras como los requisitos de los propietarios (36%), la escasez de oferta (32%) o la antigüedad del parque de vivienda (31%).