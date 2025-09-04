Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Se inaugura ‘Reflejos del inconsciente’, de Natalia Revelles López
La muestra se articula en cinco núcleos temáticos que invitan al espectador a un recorrido por paisajes emocionales y simbólicos. Entre ellos destaca un homenaje visual a su abuelo, el poeta y pintor Mario López, así como una serie de obras en las que sus propios hijos participan en el proceso creativo.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Manríquez, 5.
09.00 horas.
Baile
Actuación de Raquel Baena
Dentro de la programación de Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Raquel Baena. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro Recepción Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Exposición
Inauguración de ‘Mujeres’
La muestra, que podrá ser visitada hasta el 11 de octubre, está compuesta por obras de Romero de Torres y grandes artistas contemporáneos: Indiana, Picabia, Polke, Saurao Warhol, entre otros. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
12.00 horas.
