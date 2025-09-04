El Foro de Empresarias de Córdoba presenta la tercera edición de Marcamujer, que se celebrará el 24 de septiembre

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba ha presentado hoy a las finalistas de la tercera edición de los Reconocimientos MarcaMujer 2025, cuya gala se celebrará el próximo 24 de septiembre en el Hotel Mezquita Center a las 21.00 horas. Estos premios reconocen el esfuerzo y compromiso de mujeres y entidades que destacan en diversas áreas, con finalistas en cinco categorías.

MarcaMujer es una "apuesta de desarrollo personal que pone en valor a las mujeres en todos sus ámbitos", explican los organizadores en una nota de prensa. Desde FEPC trabajan para que la #marcamujer sea "elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales".

En la categoría compromiso , las finalistas son, Mujeres en zonas de conflicto, Rocío Blasco, Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y María Dolores López Sánchez, comisaria principal de Córdoba.

, las finalistas son, Mujeres en zonas de conflicto, Rocío Blasco, Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y María Dolores López Sánchez, comisaria principal de Córdoba. En comunicación , las finalistas son El Cajón de herramientas, Susana Ruiz Periodista y Virginia Navarro, presidenta de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba.

, las finalistas son El Cajón de herramientas, Susana Ruiz Periodista y Virginia Navarro, presidenta de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba. En la categoría #MarcaCórdoba , las finalistas son la diseñadora Juana Martín, Ángela Plazuelo, de Quesos Plazuelo, y Belén Luque, de Luque Ecológico.

, las finalistas son la diseñadora Juana Martín, Ángela Plazuelo, de Quesos Plazuelo, y Belén Luque, de Luque Ecológico. En la categoría de símbolo , las finalistas son Eva Vega, pintora, Puri León, florista, y Francisca Lopera Arias, consultora.

, las finalistas son Eva Vega, pintora, Puri León, florista, y Francisca Lopera Arias, consultora. Por último, en la categoría creando futuro, las finalistas son Mireia Martínez, María Paz García y Fundecor proyecto Lidera.

Jurado y junta directiva de los premios. / CÓRDOBA

El evento de presentación, que incluyó un desayuno, contó con más de 100 asistentes, entre ellos miembros del jurado y figuras destacadas como María Dolores Sánchez; Raquel López, delegada de Justicia e Inclusión Social en Córdoba; María Luisa Gómez, gerente del Imdeec; Auxiliadora Moreno, diputada de Igualdad de la Diputación de Córdoba; María Isabel Sánchez, directora de la Cadena SER; Raquel Montenegro, directora de El Día; Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic; Lole Morales, directora de Onda Cero, y Mercedes López, coordinadora de igualdad de CECO.

Las entradas para el evento se pondrán a la venta en www.fepc.es