Detenida una mujer que intentaba introducir droga en la cárcel de Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por intentar introducir diez gramos hachís y uno de cocaína en la prisión de Córdoba. Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, este arresto ha sido fruto de una actuación conjunta con la Dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea. Esta persona está acusada de un delito de tráfico de drogas y contra la salud pública.

Según explica la Guardia Civil en la nota, la actuación, que ha sido realizada de forma conjunta por funcionarios de prisiones y agentes de la Guardia Civil, ha permitido llevar a cabo una inspección momentos antes del acceso a las visitas programadas con algunos de los reclusos.

A dicha persona le fueron localizadas una bellota, aparentemente de hachís, que arrojaba un peso de diez gramos, y una papelina de cocaína de un gramo. La mujer, antes de la detención, había sido marcada por un can de la unidad cinológica de Instituciones Penitenciarias.

Imagen del exterior de la prisión de Córdoba. / CÓRDOBA

Pena de cárcel

Los hechos descritos podrían constituir un delito contra la salud pública, con el agravante de haberse realizado en un centro penitenciario, castigado con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud; y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos, según el vigente Código Penal, precisan los agentes.

La Guardia Civil ha destacado que la colaboración entre agentes de la sección de Seguridad de la Guardia Civil y los funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (GICO), así como el personal de vigilancia del mismo, está aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba. La detenida, las diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.