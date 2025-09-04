Estos son los cortes de tráfico previstos en Córdoba por la Velá de la Fuensanta

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el plan de tráfico por la celebración de la Velá de la Fuensanta, que tiene lugar en Córdoba del 5 al 8 de septiembre en el popular barrio de La Fuensanta.

Se trata de una de las fiestas más populares de la capital donde en la que aúnan lo religioso, la tradición y lo lúdico. La celebración, que se vive en la calle, ocupa los espacios de la avenida de Nuestra Señora de la Fuensanta, la plaza del Santuario (El Pocito), Conquistador Ordoño Álvarez, la avenida Calderón de la Barca y la plaza de la Juventud

El plan de tráfico, que está activado desde el 3 de septiembre, y se mantendrá activo hasta las 15.00 horas del 9 de septiembre, incluye el corte de las citadas vías públicas (con la excepción de la plaza de la Juventud) con el fin de facilitar el montaje, funcionamiento y desmontaje de las atracciones, puestos y barracas y de la infraestructura necesaria para la celebración de los actos programados.

Atracciones en la Velá / Víctor Castro

Calles cortadas al tráfico en la Fuensanta

El plan de tráfico del Ayuntamiento para la Velá de la Fuensanta que consta de dos fases: una permanente y otra especial.

Fase permanente

La fase permanente quedó activada el 3 de septiembre y se mantendrá hasta el 9 de septiembre a las 15.00 horas, afectando a las siguientes vías:

Corte total al tráfico rodado de la avenida Nuestra Señora de la Fuensanta (tramo comprendido desde la intersección avenida Calderón de la Barca y Nuestra Señora de Belén). Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida en ambos extremos de la vía. En este tramo restringido al tráfico rodado de la Avda. Nuestra señora de la Fuensanta se habilitará un carril de emergencia en el lateral del colegio Cervantes, por lo que no podrá ocuparse este espacio por las atracciones.

Prohibición de la parada y el estacionamiento de vehículos en la avenida Nuestra Señora de la Fuensanta en ambos sentidos (tramo comprendido entre la rampa de acceso hacia la Plaza del Santuario a Nuestra Señora de Belén).

Prohibición de parada y estacionamiento de vehículos en la calle Calderón de la Barca (tramo comprendido entre la calle Nuestra Señora de Belén y avenida de la Fuensanta).

Prohibición de parada y estacionamiento de vehículos en la Plaza del Santuario.

Prohibición de estacionamiento de caravanas-viviendas en todos los lugares de afección de los actos de la Velá, significativamente en la calle Pintor Pedro Antonio Rodríguez.

Corte de tráfico rodado en la calle Pintor Pedro Antonio Rodríguez intersección con la avenida Nuestra Señora de la Fuensanta (impedir acceso a la avenida de la Fuensanta). La calle Pintor Pedro Antonio Rodríguez quedará en fondo de saco (entrada y salida por Pintor Pedro Bueno). Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida en su intersección con la avenida Nuestra Señora De la Fuensanta y señal de calle cortada en su intersección con la calle Pintor Pedro Bueno.

Fase especial

Mientras que la fase especial se activa los días de la celebración, del 5 al 8 de septiembre, con estas medidas: