Hacemos Córdoba estudia acudir a los tribunales por el "esperpento" de los macetones gigantes

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha calificado de “auténtico esperpento” las respuestas ofrecidas por el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, en la Comisión de Cultura y Turismo respecto a los macetones gigantes instalados durante el mes de mayo en la Feria y su posterior traslado a diferentes puntos de la ciudad. “Ante la falta de transparencia”, la coalición estudia solicitar la creación de una comisión de investigación o, en su caso, llevar este asunto directamente a los tribunales, según informa Hacemos en una nota de prensa.

Desde la coalición se ha denunciado que el delegado ha respondido a cada cuestión planteada con "evasivas" del tipo “no sé” o “no lo recuerdo”, lo que pone de manifiesto la “opacidad y la falta de rigor” en la gestión de este asunto. Además no existe expediente alguno que respalde la colocación ni la financiación de los maceteros.

Hacemos Córdoba considera "un despropósito que se actúe de esta manera", como si el Ayuntamiento fuera “un chiringuito particular” de los concejales del Partido Popular, que parecen pensar que pueden tomar decisiones “sin atender a la legalidad ni a los procedimientos administrativos que deben regir en una administración pública”.

El grupo municipal ha recordado que ya en el Pleno de junio se plantearon numerosas preguntas sobre esta iniciativa, además de solicitar información por escrito, entre ellas la procedencia de la financiación, la existencia de un expediente, los criterios utilizados para la selección del diseño o la planificación de su traslado a enclaves como Las Tendillas, la sede de la RTVA o Torre de la Malmuerta.

La coalición denuncia también la actitud del alcalde, que ha permitido y sigue permitiendo esta situación, así como otras llevadas a cabo por este concejal y por otros de su equipo de gobierno. “Hablamos de una gestión opaca, improvisada y sin control, en la que se ha actuado como si Córdoba fuera propiedad privada del PP”. Según lo manifestado por el señor Urbano en la Comisión, al alcalde “todo le pareció bien”.

“Exigimos explicaciones serias y cualquier tipo de documentación que aclare cómo se han financiado, aprobado y trasladado estos macetones gigantes”, ha señalado el grupo municipal, que mañana presentará un escrito solicitando toda la información posible de este asunto así como el acta de la Comisión de hoy.