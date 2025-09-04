Este es el día en que caerán las temperaturas en Córdoba: mínima de ‘chaquetita’ por la mañana

¿Cansado del calor en Córdoba? Si bien los cordobeses seguirán viviendo máximas calurosas hasta bien entrado octubre, con la llegada de septiembre y el acortamiento de las horas de sol, cada vez serán más numerosas las jornadas de alivio térmico que hagan pensar en la cercanía del otoño, que comenzará oficialmente a las 20.19 horas del lunes 22 de septiembre.

A la espera de cómo evolucionen los fenómenos atmosféricos a lo largo del mes, las previsiones actuales apuntan a que los termómetros se mantendrán por encima de los 30 grados la mayoría de las jornadas del noveno mes del año, con repuntes significativos en el primer y segundo fin de semana del mes, con temperaturas por encima de los 36 grados.

Las mínimas, por su parte, se mantendrán en valores similares a los actuales, con excepciones puntuales, con cifras en el entorno de los 18 y 19 grados.

No obstante, como es habitual, también se vivirán días de temperaturas más suaves, que supondrán un alivio térmico tras uno de los veranos más sofocantes desde que hay registros.

Por debajo de los 30º

Los cordobeses no tendrán que esperar mucho para disfrutar de un espejismo de la llegada del otoño y será coincidiendo con el inicio del curso escolar en los colegios de Infantil y Primaria: el 10 de septiembre. Si bien los diferentes portales meteorológicos discrepan un poco en las temperaturas.

Así, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) fija para esta jornada una máxima de 30 grados. Otros como eltiempo.es o Meteored apuntan a una máxima de 28 y 29 grados, respectivamente. Unas temperaturas que no se repetirán hasta el último fin de semana del mes.

La vuelta al cole en Córdoba. / Manuel Murillo

Mínimas ‘fresquitas’

La caída de las máximas del 10 de septiembre tendrá su reflejo también en la mínima prevista para ese día. El pronóstico de la Aemet indica una mínima de 13 grados para esta jornada, coincidiendo con las primeras horas de la mañana. Un grado menos, 12º, apunta el portal eltiempo.es, mientras que Meteored prevé una mínima de 15 grados. En cualquier caso, será una mañana propensa a sacar la ‘chaquetita’ por primera vez tras el verano.

¿Lloverá en septiembre?

En cuanto a la lluvia, durante septiembre se mantendrá la sequía que ha acompañado a la capital durante el verano. Ya que, de momento, no hay previsión de chubascos en todo el mes, manteniéndose el tiempo anticiclónico durante todo septiembre.