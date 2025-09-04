Córdoba contará con dos tiendas solidarias en apoyo a los pacientes de enfermedades avanzadas

La Fundación Cudeca, organización sin ánimo de lucro que ofrece atención médica profesional a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como apoyo a sus familias, inaugurará el próximo mes de octubre sus dos primeras tiendas benéficas en Córdoba: en el número 5 del Paseo de la Victoria y en Jesús Rescatado, 22.

Estas nuevas aperturas, bajo el concepto renovado de JoanbyCudeca, representan la expansión del modelo solidario de la Fundación, que destina todos los beneficios obtenidos a ofrecer cuidados paliativos gratuitos y especializados en la provincia de Málaga, según ha informado la organización en una nota de prensa. "Los nuevos establecimientos se convertirán en un punto de encuentro entre solidaridad, sostenibilidad y compromiso ciudadano", ha señalado la Fundación Cudeca que explica que las tiendas funcionarán gracias a la colaboración de personas voluntarias y a la generosidad de quienes donan artículos como ropa, libros, decoración y otros enseres reutilizables.

Moda sostenible que transforma vidas

"JoanbyCudeca no es solo un lugar donde encontrar ropa con historia, decoración vintage o libros con valor. Es un espacio donde cada gesto —donar, comprar, colaborar— suma. Una tienda con propósito que transforma compras cotidianas en actos extraordinarios: una camiseta vintage se convierte en horas de atención médica, un bolso de segunda mano en compañía para quien más lo necesita", destaca la entidad.

Estas tiendas forman parte de una red solidaria que nació en la provincia de Málaga hace 33 años, como una extensión natural de la labor de la Fundación Cudeca. Hoy, son ya 28 tiendas las que sostienen este modelo, repartidas entre Málaga y Sevilla. Ahora, según han detallado, Córdoba se suma por primera vez a este movimiento solidario, no como punto de atención directa, sino como ciudad aliada que abraza un proyecto que pone la vida en el centro.

En JoanbyCudeca, moda, sostenibilidad y solidaridad convergen. Daniel Beaudet, responsable de las tiendas JoanbyCudeca, comenta que "cada prenda, libro o accesorio que se dona o se compra tiene un propósito: generar fondos que permitan que más personas en Málaga reciban cuidados paliativos dignos y gratuitos. La apertura en Córdoba nos permite sumar a nuevos ciudadanos a esta causa, multiplicar el apoyo solidario y fortalecer nuestro trabajo, demostrando que la generosidad no tiene fronteras”.

Una Córdoba más solidaria

Desde la Fundación se hace un llamamiento a la población de Córdoba para colaborar con estos nuevos espacios: donando artículos, haciéndose voluntario/a o socio/a, o simplemente visitando y comprando en las tiendas. Estos establecimientos permiten que más personas se unan a una causa solidaria que trasciende fronteras geográficas y que necesita del compromiso colectivo para seguir creciendo.

Para que las tiendas puedan abrir en octubre, desde Cudeca están buscando personas voluntarias que quieran formar parte de este proyecto desde el principio. "El voluntariado en nuestras tiendas es esencial: desde la clasificación de artículos hasta la atención al público o el montaje de escaparates. No es necesario tener experiencia previa, solo ganas de colaborar, compromiso y una actitud solidaria", indica la entidad.

De esta forma, todo aquel que quiera formar parte de esta iniciativa puede ofrecerse a ayudar a través deñ teléfono 671 04 83 04, al email voluntariado@cudeca.org o entra en la pestaña de voluntariado en la página web, en el formulario de contacto.