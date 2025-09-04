EL TIEMPO
¿Lo echabas de menos? La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Córdoba
Los termómetros experimentarán un repunte con la llegada del fin de semana con valores propios del mes de agosto
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calor en la Campiña cordobesa para la jornada del sábado 6 de septiembre, en la que se espera que la máxima alcance los 39 grados. El aviso permanecerá activo desde las 13.00 hasta las 20.59 horas.
Se confirma así la previsión a comienzos de semana de que los termómetros experimentarían un repunte significativo con la llegada del fin de semana. Así, para la jornada del viernes se espera una máxima de 37 grados y mínima de 18; el sábado la máxima escalará hasta los 39º, con mínima de 18, y el domingo caerá a los 36º de máxima, con mínima de 18.
El tiempo en el puente de la Fuensanta
Esta escalada de las temperaturas coincide con la celebración en Córdoba de la Velá de la Fuensanta, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de septiembre, en un fin de semana que se alarga tres días por el puente debido a la fiesta local del Día de la Fuensanta este lunes 8 de septiembre.
El aviso amarillo de calor este sábado coincide con la jornada en la que la fiesta de la Fuensanta celebra la popular ‘sardiná’ y en la que tendrá lugar el traslado de Nuestra Señora de la Fuensanta hasta la Catedral a partir de las 19.00 horas.
A la espera del alivio térmico
Tras este aviso por calor y un puente sofocante, la próxima semana se espera un impasse térmico con la caída de las máximas coincidiendo con la primera jornada de curso escolar 2025-2026 en los colegios de la capital.
La máxima quedará por debajo de los 30 grados este miércoles 10 de septiembre y será especialmente acusado el descenso de la mínima que caerán hasta los 13 grados.
