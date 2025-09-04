El asesino de Álex, condenado a ocho años de internamiento terapéutico

El juzgado de Menores de Córdoba ha condenado a ocho años de internamiento en un centro terapéutico de salud mental, en régimen cerrado, al menor acusado del asesinato de Álex Ortega, ocurrido el pasado 1 de febrero en el recinto de El Arenal.

Finalmente, por tanto, la sentencia recoge la medida solicitada por el Ministerio Fiscal y por la acusación ejercida por la familia de la víctima, que reclamaban que se impusiera el tiempo máximo de privación de libertad contemplado en la ley. Sin embargo, la acusación particular reclamaba el cumplimiento de la medida en un centro de menores infractores común y no en uno terapéutico.

La Policía Nacional acordonó la zona tras el crimen ocurrido en El Arenal, del que ahora se ha dictado sentencia judicial. / A.J. GONZÁLEZ

La Junta debe asumir la indemnización

Además, la Junta de Andalucía, Administración que tutelaba al acusado en el momento de los hechos, tendrá que indemnizar a la familia de Álex en la cantidad de 260.000 euros. Esta acusación había solicitado 440.000 euros. Por otra parte, el juez impone al acusado la medida de libertad vigilada durante cinco años con asistencia educativa.

El fallo ha contemplado la calificación de los hechos realizada por la acusación, que ha sostenido que lo ocurrido es un asesinato y no un homicidio. Asimismo, el menor procesado ha sido condenado por un delito leve de hurto, ya que la agresión se desencadenó después de que este se llevara una botella de alcohol que pertenecía al menor fallecido. La defensa del menor procesado ha confirmado a este periódico que recurrirá la sentencia.

"Personalidad psicopática"

La sentencia alude al informe sobre la salud mental del acusado, que determina que este sufre un trastorno por consumo de sustancias y tiene "rasgos acusados de personalidad psicopática". En este sentido, el fallo tiene en cuenta la circunstancia atenuante de su grave adicción a las drogas.

Así, detalla que, en el juicio, el menor procesado "se limita a decir que desde los 10 u 11 años consume drogas (...) que el día de los hechos había consumido cocaína". "Su actitud durante todo el procedimiento confirma las conclusiones de varios de los profesionales que lo han atendido (...) En efecto, durante su intervención no mostró signo alguno de arrepentimiento, pesar o tristeza por lo ocurrido, no mostrando la más mínima empatía con los familiares (de la víctima)", describe.

Retrato en Instagram

Respecto al arma que empleó para cometer el asesinato, que no ha sido localizada, apunta que se trataría de una navaja de 14 centímetros de hoja. "Posiblemente, el arma empleada por el acusado fuera la que aparece en su mano izquierda, en la fotografía que momentáneamente colgó en su perfil de Instagram y que fue realizada la misma noche en que se cometieron los hechos".

El acusado fue declarado en desamparo en 2022, había estado internado en un centro terapéutico de salud mental y, poco después, se fugó de un centro de menores. La Policía Nacional había emitido una orden para su búsqueda un mes antes del asesinato.

Una botella de alcohol

Respecto a lo acontecido, la sentencia recoge que la víctima se negó a invitar al procesado a un cubata, dado que no lo conocía. Este decidió hurtar su botella, por lo que la víctima y tres amigos le siguieron para reclamársela. Sin embargo, el encartado, "de manera totalmente súbita e inesperada", se encaró con el fallecido y "le asestó una puñalada con gran fuerza en la región abdominal derecha".

Menos de dos horas después, pese a recibir un tratamiento intensivista y quirúrgico urgente, Álex Ortega falleció como consecuencia de un shock hipovolémico o hemorrágico. Víctima y acusado tenían 16 años de edad en el momento de los hechos.