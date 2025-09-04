La artista cordobesa Natalia Revelles inaugura en el Palacio de Congresos su exposición 'Reﬂejos del Inconsciente'

En la mañana de este jueves ha tenido lugar en el claustro superior del Palacio de Congresos de Córdoba la presentación oﬁcial de la exposición Reﬂejos del Inconsciente de la artista cordobesa Natalia Revelles López. La muestra podrá visitarse en esta localización hasta el 31 de octubre.

El acto ha contado con la intervención del reconocido cirujano cardiólogo Manuel Concha, quien ha sido el encargado de realizar la presentación. Durante su introducción, ha subrayado la "dimensión simbólica y emocional del trabajo de la artista, destacando su profunda vinculación con el legado artístico de su familia", explica la organización del Palacio de Congresos en una nota de prensa.

Homenaje a su abuelo

Manuel Concha ha recordado la ﬁgura del abuelo de la artista, el poeta y pintor Mario López, miembro del grupo Cántico y referente de la poesía cordobesa. Ha señalado cómo esa herencia, unida a la influencia de su madre, también pintora, ha marcado el recorrido vital y artístico de Natalia.

Natalia Revelles inaugura en el Palacio de Congresos su exposición 'Reﬂejos del Inconsciente'. / CÓRDOBA

“Con esta entrañable muestra, Natalia pretende rendir homenaje a la ﬁgura de su abuelo, invitándonos a la reﬂexión sobre el tiempo y la memoria, y estableciendo un puente entre la tradición poética y la innovación visual”. Natalia Revelles ha compartido con los asistentes el proceso creativo de su obra y los conceptos que articulan la exposición: identidad, inconsciente, percepción y memoria. La muestra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que la artista emplea pintura ﬂuida, collage y estampación para construir un lenguaje plástico que mezcla lo íntimo, lo emocional y lo simbólico.

Arte y filosofía

Entre las piezas presentadas destaca una serie inspirada en los versos de Mario López, así como retratos de sus hijos, en los que estos han intervenido activamente en el proceso pictórico. Natalia deﬁne su obra como una búsqueda constante de conexión entre emoción, gesto y pensamiento: “Crecer rodeada de arte y ﬁlosofía deﬁnió mi forma de ver el mundo y de expresarme”.

La exposición Reﬂejos del Inconsciente podrá visitarse en el claustro superior del Palacio de Congresos de Córdoba hasta el 31 de octubre.