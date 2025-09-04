El alcalde de Córdoba insiste en mantener el trazado de la ronda Norte porque no hay "ninguna alternativa"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido este jueves en las tesis defendidas por el Ayuntamiento de Córdoba, después de que se haya conocido esta semana el informe de los arqueólogos sobre el complejo halladoen el trazado de la ronda Norte. El documento de los científicos, que ha sido elevado a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía para su dictamen, propone soterrar los restos o variar el trazado, algo a lo que se opone el Consistorio. "Si el trazado actual se puede salvar haciéndolo compatible evidentemente porque no cabe otra que con la conservación de los restos arqueológicos, que nadie plantea su destrucción, pues se podrá salvar el trazado y hacerse, y si no se puede salvar es muy difícil que se haga nada es decir, porque no hay ninguna alternativa", ha asegurado Bellido a preguntas de la prensa.

Dificultades para cambiar el trazado

El alcalde ha ahondado en las dificultades técnicas que tendría el cambio del trazado de la vía para salvar los restos cuya importancia han subrayado los arqueólogos, hasta el punto que uno de ellos, el catedrático de Arqueología de la UCO, Ángel Ventura, ha propuesto su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, aunque admite que el cambio sería técnicamente viable, pasaría o bien por acercar la carretera a las viviendas (mover el trazado hacia el sur), algo que no tendría sentido porque lo que precisamente se busca es alejar los vehículos de los pisos y pasar de los 3 metros en los que se encuentran ahora respecto a la avenida de la Arruzafilla a los 21 metros; o bien alejar el trazado hacia el norte, es decir pasar por encima del parque del Canal, para lo que habría que cambiar la clasificación del suelo ya que es un sistema general verde. Para ello, se tendría que innovar el plan general, lo que requiere ha insistido Bellido numerosos trámites y tiempo, " y cargarse o mutilar una zona verde" que se acaba de inaugurar.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su comparecencia hoy con los medios. / CÓRDOBA

Modificar la cota

En última instancia, el alcalde se ha mostrado convencido de que el trazado actual es viable con solo una modificación del proyecto técnico, que haga posible la conservación de los restos elevando si es necesario la cota de la carretera. De hecho, la cota de la ronda Norte en ese tramo iba a ir 50 centímetros deprimida de la altura actual para rebajar el ruido de los vehículos. "Si esa depresión se elimina e incluso se puede subir un poquito la cota puede ser compatible con los restos", ha defendido el alcalde que ha matizado, eso sí, que serán los ingenieros quienes digan si es posible esa solución.

En última instancia, el alcalde ha admitido que es "una incógnita" la fecha de inicio de las obras, que ya están adjudicadas y tenían previsto iniciarse en octubre, aunque la Junta de Andalucía podría estar barajando iniciarlas por el tramo que no está afectado por el yacimiento,