El alcalde anuncia la construcción de 30.000 viviendas en los próximos años en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves en Los Desayunos de CÓRDOBA su intención de impulsar la construcción de 30.000 nuevas viviendas en Córdoba durante los próximos años, de las que la mitad serán de VPO. El regidor cordobés ha participado en un encuentro informativo coprotagonizado por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, organizado por esta cabecera con el patrocinio de Universidad Loyola y Cajasur Kutxabank y que se ha celebrado este jueves en el hotel Eurostars Palace.

El alcalde ha hecho un breve balance de su gestión en el ecuador del mandato en una conferencia titulada Córdoba despega y ha anunciado que el objetivo del gobierno municipal pasa por la puesta en carga a medio plazo de más de 30.000 nuevas viviendas. En este sentido, Bellido ha avanzado que con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y las ventajas del decreto de la Junta de Andalucía de medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía la edificabilidad y la densidad de las construcciones, en 2027 se habrán puesto los mimbres urbanísticos para la ampliación exponencial del parque inmobiliario proyectado en la capital cordobesa y que sin esas herramientas contemplaría la construcción de 12.000 viviendas.

José María Bellido, en su intervención en los Desayunos de Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo Martínez / COR

"Los desarrollos urbanísticos en los que se está trabajando en distintas zonas de Córdoba nos permiten afirmar que, con el PGOM en marcha, se articularán las medidas necesarias, así como los ajustes en materia de densidad en las promociones de viviendas para que, en el medio plazo, se puedan ejecutar desarrollos para cerca de 30.000 nuevas viviendas en Córdoba durante los próximos años, todo ello garantizando tanto la sostenibilidad económica, social como la ambiental", ha asegurado en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA.

PGOM, en 2027

En este sentido, Bellido ha recordado que el PGOM de Córdoba, la futura herramienta que planificará la proyección urbanística de Córdoba, deberá estar ultimado a finales del presente mandato y que en él se van a recoger las claves para actualizar el modelo general de ordenación del municipio atendiendo a los nuevos criterios de la ley LISTA. Entre otras cuestiones, el PGOM establecerá que al menos un 50% de las nuevas promociones de viviendas sean de VPO.

Fabio Gómez Estern, José Antonio Nieto, José Carlos Gómez Villamandos, Rafael Romero, José María Bellido, Jesús Aguirre, Salvador Fuentes, Eduardo Ruiz de Gordejuela, Fernando Martínez-Jorcano y Mercedes Torres, en 'Los Desayunos de CÓRDOBA'. / Manuel Murillo

Santa Isabel Oeste

Asimismo, Bellido ha subrayado que la apuesta por la vivienda de su gobierno se hace desde "un profundo enfoque social", y ha apuntado que solo en el O4 (el barrio de Huerta Santa Isabel Oeste) se construirán 2.000 nuevas VPO, a las que hay que sumar las proyectadas y que están pendientes en el barrio de Fátima (en tramitación por parte del Gobierno central) y las que están previstas en el llamado Plan Vives y sus más de 600 viviendas planificadas para el alquiler joven.

Moderación de los precios

El dirigente popular ha sostenido, por último, que su gobierno se adelantó al debate de la vivienda y que, gracias a las políticas desplegadas por los populares en el anterior mandato, se pudieron contener los precios. Así, actualmente en Córdoba los precios de la vivienda han subido un 6,2% menos que la media andaluza (15,2 frente a un 9%), mientras que el precio medio del metro cuadrado es de 918 euros menos que en Andalucía (2.539 frente 1.621). De hecho, el Ministerio de Transporte confirmó la semana pasada que Córdoba es la segunda provincia de España donde menos sube la vivienda.

