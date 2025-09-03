Restauración
La Virgen del Socorro vuelve al culto en San Pedro: estos son los días en los que podrá venerar la imagen
Permanecerá expuesta en la Basílica de San Pedro después de la intervención que le ha devuelto esplendor
Nuestra Señora del Socorro Coronada regresa al culto entre una gran expectación, la imagen se puede ver en la Basílica de San Pedro donde se llevarán a cabo distintos actos con motivo de su llegada.
La Virgen del Socorro ha sido sometida en los últimos meses a una intervención por la restauradora Ana Infante de la Torre que le ha devuelto el esplendor perdido por el paso del tiempo, algo que queda patente en la esclarecida policromía con la que la Alcaldesa perpetua de la ciudad ha vuelto. La Virgen ha sido presentada vestida por primera vez por Antonio Villar y luciendo el terno más antiguo que posee y con sus coronas de plata, rememorando estampas antiguas.
Días para ver la imagen
Los detalles de esta restauración se podrán conocer este jueves 4 de septiembre a las 20.45 horas en la basílica de San Pedro en el transcurso de una conferencia en la que la restauradora Ana Infante de la Torre explicará la restauración realizada a la venerada imagen.
La Virgen del Socorro permanecerá expuesta en la basílica de San Pedro hasta el sábado 6 en horario de 9.00 a las 15.00 horas, y de 17.00 a 19.30 horas.
