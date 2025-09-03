La UCO acepta la cesión del edificio de Manríquez en lugar de la antigua Biblioteca Provincial

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha respondido a la propuesta realizada este miércoles por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, quien ha ofrecido a la UCO la cesión temporal de la sede de Empleo de la calle Manríquez en lugar del edificio de la antigua Biblioteca Provincial, que pasaría a ocupar el Museo de Bellas Artes. La oferta llega un día después de que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, hiciera pública la intención del gobierno autonómico de convertir en museo el inmueble de la calle Amador de los Ríos, que inicialmente se sugirió como espacio de ampliación de la facultad de Filosofía y Letras.

"Que se materialice lo antes posible"

Torralbo ha mostrado su conformidad con la cesión temporal “que sin duda nos va a ayudar a resolver los problemas de espacio que desde hace tiempo tiene la facultad de Filosofía y Letras”, ha explicado. El rector ha agradecido que el Gobierno andaluz haya encontrado una solución "que satisfaga tanto a la Junta de Andalucía como a la Universidad de Córdoba” si bien recalca la urgencia de que “este compromiso se materialice a la mayor brevedad posible”.

En este momento, la Junta de Andalucía está estudiando si la antigua Biblioteca Provincial podría acoger íntegramente los fondos del Museo de Bellas Artes para su exposición completa de su colección. El delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, ha reconocido que pretenden "cuadrar el círculo" compaginando, por un lado, las necesidades del Bellas Artes que se encuentra colmatado en su actual ubicación de la plaza del Potro, y por otro, la aspiración de la UCO de contar con más espacio para la facultad de la plaza del Cardenal Salazar mientras que despegue el proyecto de ampliación de la Zona Militar. "Queremos ensamblar un puzzle en el que todos salgan beneficiados", ha insistido Molina que lleva meses en contacto con la UCO para tratar de solucionar la cuestión.