El número de funcionarios ha subido un 2% en el último año hasta llegar a los 49.021 en Córdoba, recuperando la inercia previa a 2023, cuando un ajuste supuso una bajada de los empleados públicos. Por otro lado, una nueva discoteca abrirá en el centro de Córdoba en octubre. Bajo el nombre de Cariño, el nuevo local de ocio nocturno abrirá sus puertas en la antigua Bambú de la calle Conde de Robledo. A nivel regional, Andalucía prepara una revisión del sistema de dependencia, que priorizará a los pacientes menores de 14 años, a los mayores de 90, a los enfermos de ELA o a personas atendidas en cuidados paliativos.

