La actualidad del jueves 4 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de la cifra de funcionarios en el último año; la próxima apertura de una nueva discoteca en el centro de Córdoba; y la revisión del sistema de la dependencia de Andalucía marcan la agenda mediática
El número de funcionarios ha subido un 2% en el último año hasta llegar a los 49.021 en Córdoba, recuperando la inercia previa a 2023, cuando un ajuste supuso una bajada de los empleados públicos. Por otro lado, una nueva discoteca abrirá en el centro de Córdoba en octubre. Bajo el nombre de Cariño, el nuevo local de ocio nocturno abrirá sus puertas en la antigua Bambú de la calle Conde de Robledo. A nivel regional, Andalucía prepara una revisión del sistema de dependencia, que priorizará a los pacientes menores de 14 años, a los mayores de 90, a los enfermos de ELA o a personas atendidas en cuidados paliativos.
- La cifra de funcionarios sube en Córdoba casi un 2% en el último año tras la caída de 2023
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El sistema de la dependencia será sometido a una revisión en Andalucía
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Virgen del Socorro vuelve al culto en San Pedro: estos son los días en los que podrá venerar la imagen
- CSIF denuncia la agresión por parte de un interno a un funcionario de la prisión de Córdoba
- La Junta ofrece a la UCO la sede de Empleo en Manríquez y propone trasladar el Bellas Artes a la antigua Biblioteca Provincial
- La Junta de Andalucía defiende el trazado previsto de la ronda Norte, pero lo supedita al informe de Cultura
- La Junta de Andalucía abre el curso político en Córdoba con proyectos clave en sanidad, educación y agua
- El PSOE culpa a Juanma Moreno de ampliar la ZGAT de Córdoba con la complicidad del alcalde
Provincia
- Cabra se prepara para sus fiestas mayores en honor a la Virgen de la Sierra
- La Feria del Valle de Lucena exhibirá 12 casetas, 12.000 farolillos y 120.000 puntos led
- Los votos del PSOE e IU hacen que se posponga el pago de las horas extra de la Policía de Puente Genil
Cultura
Deportes
- Monterrubio, tras el arbitraje al Córdoba CF en Valladolid: “Lo del VAR no lo entendemos y nos sentimos muy perjudicados”
España
- La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico
Internacional
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos