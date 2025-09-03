Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 3 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las propuestas para la sede de Empleo en Manríquez y la antigua biblioteca; la postura de la Junta respecto a la ronda Norte; y el inicio de las escuelas infantiles centran la actualidad

Primer día de colegio para los más pequeños.

Primer día de colegio para los más pequeños. / Manuel Murillo

Córdoba

La Junta de Andalucía ha ofrecido a la Universidad de Córdoba la sede de la delegación de Empleo, en la calle Manríquez, para ampliar temporalmente la Facultad de Filosofía y Letras. Además, propone trasladar el Bellas Artes a la antigua biblioteca provincial. La Junta de Andalucía también se ha pronunciado respecto a la ronda Norte, que, aunque supedita la decisión al informe de Cultura, defiende el trazado previsto. En otro orden de cosas, este miércoles han comenzado las escuelas infantiles en Córdoba, una jornada marcada por la alegría y las ganas de los niños.

Además, destacamos estas otras noticias:

