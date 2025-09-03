La Junta de Andalucía ha ofrecido a la Universidad de Córdoba la sede de la delegación de Empleo, en la calle Manríquez, para ampliar temporalmente la Facultad de Filosofía y Letras. Además, propone trasladar el Bellas Artes a la antigua biblioteca provincial. La Junta de Andalucía también se ha pronunciado respecto a la ronda Norte, que, aunque supedita la decisión al informe de Cultura, defiende el trazado previsto. En otro orden de cosas, este miércoles han comenzado las escuelas infantiles en Córdoba, una jornada marcada por la alegría y las ganas de los niños.

