La actualidad del miércoles 3 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las propuestas para la sede de Empleo en Manríquez y la antigua biblioteca; la postura de la Junta respecto a la ronda Norte; y el inicio de las escuelas infantiles centran la actualidad
La Junta de Andalucía ha ofrecido a la Universidad de Córdoba la sede de la delegación de Empleo, en la calle Manríquez, para ampliar temporalmente la Facultad de Filosofía y Letras. Además, propone trasladar el Bellas Artes a la antigua biblioteca provincial. La Junta de Andalucía también se ha pronunciado respecto a la ronda Norte, que, aunque supedita la decisión al informe de Cultura, defiende el trazado previsto. En otro orden de cosas, este miércoles han comenzado las escuelas infantiles en Córdoba, una jornada marcada por la alegría y las ganas de los niños.
- La Junta ofrece a la UCO la sede de Empleo en Manríquez y propone trasladar el Bellas Artes a la antigua Biblioteca Provincial
- La Junta de Andalucía defiende el trazado previsto de la ronda Norte, pero lo supedita al informe de Cultura
- Las escuelas infantiles de Córdoba comienzan el curso con la alegría y ganas de aprender de los más pequeños
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- La Junta de Andalucía abre el curso político en Córdoba con proyectos clave en sanidad, educación y agua
- Los escolares cordobeses podrán conocer a partir de octubre el Templo Romano y el Palacio de Viana
- El PSOE culpa a Juanma Moreno de ampliar la ZGAT de Córdoba con la complicidad del alcalde
- El dueño de M100 abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
Provincia
- La Feria del Valle de Lucena exhibirá 12 casetas, 12.000 farolillos y 120.000 puntos led
- La Guardia Civil retira un proyectil de la Guerra Civil encontrado en Valsequillo
- La Policía Local de Palma del Río investiga dos robos en edificios municipales
- La Diputación colabora en la segunda fase para resolver problemas en el polígono de Los Lucas de Montalbán
Cultura
- Un noviembre cargado de flamenco: de Israel Galván a Mercedes de Córdoba y Chicharrón Circo
- La Red Andaluza de Teatros programa este mes cinco funciones en tres municipios de Córdoba
Deportes
- El Córdoba CF prevé el mayor presupuesto en Segunda en su historia
- El Arcángel es “un estadio antiguo, viejo y obsoleto, sin ninguna duda”
España
- El juez Peinado requiere a Moncloa todos los correos de la cuenta de Begoña Gómez desde julio de 2018
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos