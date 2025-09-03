Boletín informativo
Las dos propuestas del equipo arqueológico de la ronda Norte; la caída de la afluencia en los museos municipales; y el cerrojazo definitivo de Zara en la calle Gondomar marcan la agenda informativa
¿Los restos arqueológicos de la ronda Norte serán soterrados o habrá que cambiar el trazado de la vía? Bueno, son las dos propuestas del equipo arqueológico que trabaja en la zona a falta de una nueva excavación, que también ha sido propuesta. El Ayuntamiento de Córdoba opta por el soterramiento, pero la última palabra será de la Junta de Andalucía. Por otro lado, los museos municipales han experimentado en los primeros seis meses del año una caída del 8% de la afluencia. Anoche, además, los cordobeses asistieron al cerrojazo definitivo de la tienda de Zara en la calle Gondomar. La marca abrirá en Jesús y María, dejando atrás tanto esta como la tienda del centro comercial La Sierra.
- El Ayuntamiento de Córdoba se decanta por el soterramiento de los restos y descarta el cambio de trazado de la ronda Norte
- El Cabildo ultima la fase de emergencia e iniciará en breve la restauración de las capillas quemadas en la Mezquita-Catedral
- La hermandad del Resucitado dice que la verbena de Santa Marina no se celebrará este año
- El final de un sueño de verano: los niños saharauis acaban sus vacaciones en Córdoba
- Carpetazo a la instalación de toldos en el puente de Electromecánicas de Córdoba
- Comienzan las obras de rehabilitación del histórico edificio de La Tercia de Montilla
- Balzheimer busca «igualdad de derechos» en sus jornadas anuales sobre el alzheimer en Palma del Río
- Cabalcor contará con más de 350 ejemplares de caballos en su 23 edición
- Carlos Hipólito, Toni Acosta y Fernando Guillén Cuervo estarán en la Semana del Teatro de Lucena
- Illa 'amnistía' a Puigdemont y abre un nuevo marco de relaciones con Junts en su primer encuentro en Bruselas
