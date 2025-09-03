El público de los museos municipales de Córdoba cae un 8% hasta junio

Las visitas a los museos municipales de Córdoba han bajado un 8% anual durante el primer semestre de 2025. En esta línea, el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños del alcázar califal y los museos Julio Romero de Torres y Taurino han recibido un total de 476.451 turistas hasta el pasado junio, frente a las 515.081 personas que acudieron a estas instalaciones en el mismo periodo de 2024.

En concreto, el Alcázar de los Reyes Cristianos ha anotado 357.644 visitantes y estos son un 9% menos anual. Se trata, por tanto, de uno de los espacios donde más se ha reducido la afluencia de público durante los seis primeros meses del año. La caída más destacada se ha registrado en el Museo Taurino, donde la cifra de turistas ha descendido un 15% anual hasta los 16.806.

Por otra parte, el Museo Julio Romero de Torres ha gestionado 32.494 visitas y estas son un 8% menos que hace un año. Solo los Baños del alcázar califal, con 69.507 viajeros durante el primer semestre, un 7% más anual, han experimentado un incremento de la actividad respecto al mismo periodo de 2024.

Entre los meses de enero y junio, la ciudad de Córdoba ha hospedado a 515.516 viajeros en sus establecimientos hoteleros. Este número representa un aumento anual del 2%, según la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que las visitas a espacios culturales gestionados por el Ayuntamiento de Córdoba se han reducido pese a la mejoría registrada en la llegada de turistas.

Promoción y accesibilidad

La concejala de Cultura, Isabel Albás, destaca que los 476.451 visitantes recibidos en museos municipales hasta junio suponen «un importante crecimiento, del 17,57%, en comparación con el mismo periodo de 2019, año prepandemia, cuando se registraron 405.217 visitas en el primer semestre».

En este sentido, recuerda que la Red de Museos Municipales «alcanzó una cifra histórica de más de 900.000 visitantes en 2024, con un total de 917.911 visitas». Este resultado, según detalla, representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores como 2023 (795.535 vistas) y 2019 (750.451 visitas), «consolidando a nuestros museos como pilares fundamentales de la oferta cultural y turística de nuestra ciudad», afirma.

Las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Córdoba apuntan a un descenso generalizado, registrado en diferentes meses del primer semestre, en la actividad de estos espacios. «Este escenario nos impulsa a revisar y a potenciar nuestras estrategias de promoción y accesibilidad, buscando diversificar nuestra oferta para el resto del año y futuros ejercicios», explica Isabel Albás.

Así, la responsable municipal de Cultura señala que «estamos trabajando en el diseño de nuevas programaciones, exposiciones temporales y actividades didácticas que revitalicen la experiencia museística y atraigan a un público aún más amplio, tanto local como internacional». A modo de ejemplo, también precisa que, «recientemente, hemos implementado en nuestros centros un potente servicio de mediación cultural».