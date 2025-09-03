El PSOE pide a los cordobeses "hacer de las próximas elecciones autonómicas un referéndum por sanidad pública"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha llamado este miércoles a los cordobeses a "hacer un referéndum sobre el modelo de gestión de la sanidad pública andaluza en las próximas elecciones autonómicas", todo ello "tras la constatación este verano del colapso absoluto" en el que el Gobierno andaluz de Junta Moreno (PP) "tiene a la atención sanitaria en la provincia, que se ha erigido en el principal problema de los cordobeses".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Crespín ha asegurado que Moreno "está desoyendo todas las llamadas de auxilio que están haciendo pacientes, profesionales sanitarios, plataformas de mareas blancas y hasta alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos que han recogido las reivindicaciones de sus vecinos por el desmantelamiento de los centros de salud y hospitales comarcales".

Por ello, según ha proseguido, "no nos queda otra que decidir en las urnas qué modelo de sanidad queremos, si una sanidad 100% pública, con recursos, buenos profesionales y calidad, o el modelo que ha implantado el PP en estos ocho años, un modelo privatizador que hace de la salud un negocio en vez de un derecho", ha afirmado la dirigente socialista.

En una atención a medios en Adamuz ante el centro de salud junto al alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, Crespín ha expuesto que "todos los indicadores de funcionamiento de la sanidad andaluza están sobrepasados y son los peores de toda España, por lo que evidencian el peligro de saturación total".

Así, ha afirmado que "la ratio de profesionales por persona no para de bajar, y como muestra, la preocupante carencia de pediatras en 50 de los 77 municipios de Córdoba; el porcentaje de población en listas de espera está desbordado, con más de 60.000 cordobeses en cola; las demoras para cita con especialistas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas siguen al alza, y el presupuesto sanitario por habitante se reduce mientras aumenta cada vez más el porcentaje de presupuesto externalizado por el PP, que en estos años de gobierno ha desviado más de 1.500 millones de euros a las clínicas privadas".

Con este panorama, la socialista ha indicado que "no es de extrañar el alarmante crecimiento del número de seguros privados" puesto que "la privatización sigue siendo la única respuesta del PP: su objetivo es debilitar aún más el servicio público".

Respaldo a las Mareas Blancas

En este sentido, Crespín ha trasladado el "respaldo total" del PSOE de Córdoba a las Mareas Blancas de Andalucía, que han conseguido unidad de colectivos, entidades, profesionales y pacientes de toda la comunidad para "promover una iniciativa legislatura popular (ILP) con más de 57.000 firmas que lleve al Parlamento andaluz la defensa del sistema sanitario público que la formación comparte".

"Ya antes de este verano negro en sanidad, donde Moreno Bonilla ha cerrado todos los centros de salud por las tardes, ha clausurado más de 300 camas hospitalarias y ha puesto al ralentí nuestros chares y hospitales comarcales, dijimos que el PSOE de Córdoba activaba a toda su organización en modo campaña como respuesta al sufrimiento causado por Moreno Bonilla a la ciudadanía con su claro abandono y destrucción de los servicios públicos más esenciales", ha señalado.

De este modo ha apelado a que "las cosas deben cambiar en Andalucía y en Córdoba de verdad", y que eso "sólo será posible con el respaldo ciudadano al proyecto alternativo de la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Nuestro esfuerzo está enfocado al proyecto alternativo de María Jesús Montero para recuperar y relanzar el servicio público sanitario de Andalucía, para que siga siendo universal y de calidad, adaptado al siglo XXI y no una muleta de la sanidad privada y el mero recurso asistencial que pretende el PP y Moreno Bonilla".

Por ello, ha concluido que "las próximas elecciones tienen que ser un referéndum para salvar la sanidad y elegir entre dos modelos, el de Moreno Bonilla de privatización y el de María Jesús Montero, de transformación y cambio a favor de la ciudadanía".

Nuevo centro de salud para Adamuz

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha reclamado "lo que es justo y es un derecho, que es una atención médica en un edificio en condiciones, no el consultorio que tenemos, que desde fuera parece bien porque desde el Ayuntamiento hemos tenido que costear la pintura exterior, pero por dentro está en unas condiciones pésimas con falta de espacio y consultas compartidas".

Moreno ha insistido en que "la propia Junta de Andalucía reconoce que el consultorio no pasaría ninguna inspección técnica y estaría abocado al cierre". "Tienen el terreno, tienen el proyecto, y lo único que tienen que hacer es sacarlo a licitación", ha comentado el regidor, para quien "Moreno Bonilla lo tiene muy fácil: sólo con aceptar la quita de la deuda de 18.000 millones que le ofrece el Gobierno de España podría sacarlo adelante; al igual que nosotros hicimos al quitarnos la deuda pendiente cuando llegamos al Ayuntamiento".