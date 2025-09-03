El PSOE culpa a Juanma Moreno de ampliar la ZGAT de Córdoba con la complicidad del alcalde

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha culpado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenode pisotear, “con la complicidad del alcalde, José María Bellido”, el consenso de 19 meses de trabajo sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), aprobado además por el Pleno de Córdoba. “Hoy queremos denunciar la decisión de la Junta de Andalucía sobre la Zona de Gran Afluencia Turística en Córdoba de ampliar su aplicación de 4 a 5 meses, a lo que se suman los 16 festivos adicionales que el PP ya impuso desde que llegó a la Junta”, ha afirmado la edil.

La nueva ZGAT aún no está aprobada (de hecho el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado alegaciones a la propuesta de la Junta), sigue vigente la anterior de 2023, que permite a los comercios de Córdoba abrir la Semana Santa y todos los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. De momento, la Consejería de Empleo ha acordado el inicio de procedimiento donde a la propuesta consensuada del Ayuntamiento a la que se refiere el PSOE (se proponía poder abrir en Semana Santa y los domingos y festivos de abril, mayo, octubre y solo en el centro), la Junta de Andalucía ha añadido dos mese más, marzo y septiembre, por superar -sostienen- la media de visitantes.

"Auténtico varapalo"

Desde el PSOE consideran que esta orden supone “un auténtico varapalo al pequeño comercio cordobés y a las familias que trabajan en las grandes superficies, que verán aún más recortados sus derechos de conciliación y descanso". En una comparecencia de prensa, González ha recriminado que cuando a finales de julio la Junta notificó la que sería la nueva ZGAT “aún peor de lo que teníamos antes en materia temporal”, el gobierno de Bellido presentó unas alegaciones “que no tenían mucho sentido" y que fueron ignoradas por la Junta, por lo que ahora han tenido que presentar otras "deprisa y corriendo”.

A juicio del PSOE , Bellido ha jugado "un papel clave en esta maniobra presentando las alegaciones tarde, al límite de los plazos, y con una actitud más de complicidad que de defensa". "El resultado es evidente y Bellido ha preferido obedecer a su partido en Sevilla que defender a su ciudad”, ha añadido González.

Delimitación del distrito centro para la ZGAT. / CÓRDOBA

Así, ha referido que mientras el comercio cordobés pedía un respiro y el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad limitar la ZGAT a tres meses (abril, mayo y octubre) más Semana Santa, "Bellido ha permitido que la Junta lo ignore y castigue a Córdoba".

Pide intervención al alcalde

Por todo lo anterior, el PSOE ha exigido este miércoles al alcalde “que deje de esconderse, se haga respetar y deje de ejercer como delegado de Moreno Bonilla en Capitulares”, al tiempo que conmina al presidente de la Junta a que "deje de asfixiar al comercio cordobés y respete el consenso alcanzado en la ciudad atendiendo las alegaciones presentadas para tener una ZGAT de 3 meses y sólo en el distrito centro". “Que no se nos trate peor a Córdoba de lo que el señor Moreno Bonilla trata al Puerto de Santa María o a El Rincón de la Victoria, donde el simple hecho de que un mes supere la media de pernoctaciones no ha sido óbice para incluirlo en su ZGAT”, ha zanjado la concejala socialista.