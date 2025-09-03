La Junta ofrece a la UCO la sede de Empleo en Manríquez y propone el traslado del Bellas Artes a la antigua Biblioteca Provincial

La Junta de Andalucía estudia si la antigua Biblioteca Provincial, en la calle Amador de los Ríos, podría acoger íntegramente los fondos del Museo de Bellas Artes para su exposición completa de su colección, al tiempo que ofrece a la Universidad de Córdoba el edificio actual de la Delegación de Empleo, en la calle Manríquez, para ampliar de manera temporal la Facultad de Filosofía y Letras. El delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, ha reconocido este miércoles que la Junta pretende "cuadrar el círculo" compaginando, por un lado, las necesidades del Bellas Artes que se encuentra colmatado en su actual ubicación de la plaza del Potro, y por otro, la aspiración de la UCO de contar con más espacio para la facultad de la plaza del Cardenal Salazar mientras que despegue el proyecto de ampliación de la Zona Militar. "Queremos ensamblar un puzzle en el que todos salgan beneficiados", ha insistido Molina que lleva meses en contacto con la UCO para tratar de solucionar la cuestión.

Imagen de la sala de lectura de la antigua Biblioteca Provincial. / A.J.González

Dos aspirantes a ocupar un mismo edificio

Como ambas entidades, el Museo de Bellas Artes y la UCO, aspiraban a ocupar la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, en desuso desde su traslado en 2023 a la Biblioteca Grupo Cántico (en Los Patos), la Junta de Andalucía ha ofrecido al rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, la posibilidad de trasladarse a la sede de la calle Manríquez una vez que los funcionarios de Empleo se marchen a su vez a la nueva sede de la Junta de Andalucía en los antiguos juzgados. El inmueble de Manríquez, que está ubicado a escasos metros de Filosofía y Letras, ya ha sido visitado por el rector que, según ha contado Adolfo Molina, se mostró satisfecho, ya que no habría que hacer apenas reformas para trasladar algunas dependencias universitarias.

A la derecha, entrada a la sede de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, en la calle Manríquez. / M. Ruiz

Cambio de uso de Manríquez

Por otro lado, el delegado del Gobierno andaluz ha restado importancia al hecho de que la Junta vaya a promover un cambio de usos del edificio de la Delegación de Empleo para poder venderse como alojamiento turístico, ya que entiende es un trámite lento y que podría dilatarse hasta que la UCO avance en su idea de transformar la antigua Zona Militar.

Museo de Bellas Artes

El traslado hipotético del Museo de Bellas Artes a la antigua Biblioteca Provincial depende en estos momentos del estudio de viabilidad que están llevando a cabo los técnicos de Cultura. Adolfo Molina ha explicado que si el Bellas Artes cabe en Amador de los Ríos se trasladaría toda la colección. En este sentido, igual que hizo ayer la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha definido el emplazamiento como "excepcional", aunque también ha supeditado la decisión última a la opinión del Ministerio de Cultura.