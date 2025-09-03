Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En una zona de pastos

Infoca y bomberos controlan un nuevo incendio junto a San Rafael de la Albaida

Los trabajos para su control han durado apenas media hora

Imagen del Infoca del lugar del incendio.

Imagen del Infoca del lugar del incendio. / Infoca

Rafael Valenzuela

Rafael Valenzuela

CÓRDOBA

Efectivos de los bomberos de Córdoba y del Infoca han controlado en poco más de media hora un incendio que se había iniciado en una superficie de pastos próxima a San Rafael de la Albaida, una zona en la que este verano se han producido ya varios fuegos.

Según han informado a este periódico fuentes tanto el Infoca como de la empresa de emergencias 112, el fuego se ha originado sobre las 16,20 horas, cerca de la calle Piorno, pero no ha llegado a alcanzar zonas habitadas. Alertados los bomberos de Córdoba y la Policía Local, a los que se han sumado efectivos del Infoca, el fuego ha quedado controlado sobre las 17.10 de la tarde, según ha concretado el Infoca a este periódico. Para la extinción, el Infoca ha aportado tres grupos de bomberos forestales, 1 helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, un técnico de operaciones, 2 agentes de Medio Ambiente y un vehículo autobomba. Algunos de estos medios ya se han retirado.

