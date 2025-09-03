Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa

Un hombre, de 45 años de edad, ha sido trasladado al hospital Reina Sofía en la madrugada de este miércoles tras permanecer inconsciente en la vía pública, con heridas sangrantes en la cabeza. Los hechos han ocurrido en la glorieta de Cruz de Juárez, en el barrio de Santa Rosa, en torno a las 5.45 horas.

La Policía Local ha sido requerida ante la presencia de esta víctima en la calle. A su llegada, los agentes han observado que tenía heridas en la cabeza, concretamente, en la nuca. De esta forma, el hombre ha sido evacuado al hospital en estado grave.

Las gestiones realizadas por los policías han permitido conocer que, según los testigos, la víctima habría participado en un altercado a la salida de un establecimiento, junto a otras personas que no se encontraban en el lugar de los hechos. La Policía Local ha informado a la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que, sobre las 5.45 horas, ha sido alertado de que un varón ha sufrido heridas sangrantes en la cabeza, en la zona de la glorieta de Cruz de Juárez y la avenida de Los Almogávares. Esta persona, como se indica, ha sido trasladada al Reina Sofía.