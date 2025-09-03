Un grupo de pintores de la Bretaña francesa residirán una semana en la Fundación Antonio Gala

Un grupo de pintores de la Bretaña francesa residirán en la Fundación Antonio Gala durante una semana. Los artistas pertenecen al taller L'atelier du Thabor de Rennes (Bretaña/Francia), una asociación dedicada a las artes (pintura, dibujo, grabado y escultura). Se trata de un colectivo de dibujantes y pintores consolidados aunque no profesionales, que estarán acompañados por el reconocido pintor francés Boris Foscolo.

Boris Foscolo, que se considera ante todo dibujante, es profesor de dibujo en la École d'Architecture de Bretagne, DNSEP en Comunicación y premio del Salón de pintura de Thorigné en 2022 y con exposiciones en diversas galerías y salones de Francia y el extranjero (Barcelona, Nueva York y Canadá), en las que propone un trabajo artístico específico derivado de su universo gráfico, combinando dibujo y escenografía. Sus medios de expresión son el carboncillo, la tinta y la pintura al óleo, y sus creaciones, en un espíritu de experimentación plástica, incorporan diferentes materiales como arena, collages de periódicos o detalles fotográficos que muestran una naturaleza abstracta incomprensible.

Bajo el lema Córdoba eterna y viva, el programa de residencia en la Fundación Antonio Gala, se desarrollará del 9 al 16 de septiembre. Estará coordinado por Françoise Dubosquet Lairys (profesora Emérita en Estudios Ibéricos Contemporáneos de la Universidad de Rennes y pintora). Dubosquet y el presidente de la fundación, Francisco Moreno, han diseñado las jornadas con el fin de que los residentes conozcan la obra de Antonio Gala y su legado, al tiempo que descubren Córdoba.

Programa de residencia

El programa de residencia en la Fundación Antonio Gala incluye, entre otras actividades, un encuentro con el prestigioso pintor Juan Vida con motivo de la inauguración el próximo 11 de septiembre de su exposición en Espacio Gala, conciertos, charlas, un taller de pintura (óleo o acrílico) por la mañana y, en horario de tarde, visitas a diferentes puntos de la ciudad, en cuyas calles se realizará un taller de dibujo y acuarela. Del mismo modo, está prevista una visita de Córdoba y sus museos guiada por Dolores García Ramos, profesora de historia del arte de la UCO y especialista en Julio Romero de Torres.