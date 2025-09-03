Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 3 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 4 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Serrano Arrebola
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
