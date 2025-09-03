Las escuelas infantiles de Córdoba comienzan el curso con la alegría y ganas de aprender de los más pequeños

El curso escolar comienza cada año con la incorporación o vuelta a clase de los más pequeños de cada casa, con los alumnos de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Este miércoles, entre bostezos y algún que otro llanto contagioso, porque cuando empieza a llorar un niño o una niña de corta edad alguno más comienza con las lágrimas, pero también con mucha energía se han incorporado a su cole menores como Dylan, Iker, Leo, Lucía, Estrella o Naiara, alumnos de la escuela infantil La Cometa, de la barriada de la Paz en Córdoba. Por su parte, también han pisado por primera vez la escuela infantil Sueños de Colores, ubicada en el nuevo barrio que existe por el Hipercor, más de 20 niños, entre nuevos y antiguos alumnos, explica Nuria Mora.

En total, son 250 centros, según los datos de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los que acogen desde esta jornada a un total de 8.436 alumnos que se han matriculado en la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años, aunque la administración educativa espera que a lo largo del curso, aumente la cifra de inscritos, recordando la Junta de Andalucía que en cualquier momento puede realizarse dicha petición, ya que el plazo de matriculación permanece abierto y quedan aún cerca de un 30% de plazas libres.

Esther Ruiz, de la escuela infantil La Cometa, se muestra muy contenta de comenzar de nuevo el curso en la primera etapa de Educación Infantil, porque "disfrutamos mucho de nuestro trabajo, de conocer tanto a los nuevos niños que llegan por primera vez, como reencontrarnos con los que ya son más mayores y están en la etapa de 2 a 3 años, en los que ya se empieza a notar una madurez que iremos moldeando a lo largo del curso para su preparación de cara al siguiente paso que será ir al colegio".

Comienza el cole de los más pequeños / Manuel Murillo

Esta profesora hace referencia a la caída progresiva de la natalidad, que afecta directamente al tipo de centros donde ella desarrolla su labor, e indica que no se ha notado tanta demanda como podía esperarse de familias de niños con 2 años por solicitar plazas en las escuelas infantiles tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de la gratuidad de esta matrícula en la etapa de 2 a 3 años, a la vez que resalta que precisamente porque nacen menos niños y por haberse ampliado la duración de los permisos de maternidad y paternidad parece que existe menor interés por llevar a los pequeños a las escuelas infantiles en la etapa de 0 a 1 años.

Aula matinal y comedor

En la escuela infantil Sueños de Colores han comenzado este miércoles su formación cerca de 20 pequeños de menos de un año, que se unen al resto de menores que ya se matricularon en cursos pasados. Al tratarse de un centro ubicado en una zona de la ciudad con una media de edad más joven, no está notando tanto la bajada de la natalidad, remarca Nuria Mora. Esta escuela no tiene concierto con la Junta de Andalucía y la mayoría de quienes la solicitan requieren tanto de aula matinal como de comedor, ya que los padres de los alumnos trabajan toda la mañana y los recogen luego sobre las 16.00 horas, detalla la responsable de esta escuela infantil.

Durante esta semana, la mayoría de escuelas infantiles cuentan con un horario adaptado, sobre todo para los alumnos de nuevo ingreso, que en el caso de Sueños de Colores, implica que esta semana los niños solo asistirán a clase dos horas diarias. También desde hace muchos años se ha introducido, añade Esther Ruiz, de La Cometa, la posibilidad de que algún progenitor o familiar pueda permanecer en el interior de la escuela infantil hasta que el menor o la menor se familiarice con el centro y con sus compañeros, adaptando a cada caso su incorporación. Ruiz espera que pronto se extienda la gratuidad de esta educación entre los 0 y 2 años para que más familias se animen a matricular a sus hijos en escuelas infantiles como la suya y, sobre todo, anima a que vuelva a crecer la natalidad.

Suscríbete para seguir leyendo