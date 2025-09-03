El dueño de M100 abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba

Una discoteca «hecha con mucho Cariño», situada en el Centro de Córdoba y dirigida a un público adulto, de 25 años en adelante, «donde se ponga en valor el buen trato», donde la gente «quiera volver siempre» para alargar la fiesta hasta las siete de la mañana. Ese es el concepto del nuevo local de Grupo Alejandro Montoro, la firma que está detrás de varios negocios de hostelería de la ciudad como la cadena Banagher o de la sala M100, que abrirá en octubre las puertas de una discoteca en la calle Conde de Robledo 1 (antiguo Zahira y Bambú). Según Alejandro Montoro, «tendrá decoración de estilo ibicenco, con paredes de microcemento y vegetación natural».

La sala ya tiene nombre, Cariño. «Cariño nos parece un nombre muy pegadizo y original para una discoteca, que transmite solo cosas buenas y da idea de lo que queremos ofrecer al público», afirma convencido. En redes sociales, ya está circulando como eslogan: «Donde antes había ruido, ahora hay Cariño», prometen.

La antigua Bambú «se ha tirado abajo para reformar todo el espacio desde cero», asegura el promotor del negocio, que está seguro de que su local cubrirá las necesidades de un amplio sector de la población «que tiene que irse a casa a las dos de la mañana porque no hay ningún sitio en el Centro donde se sienta a gusto».

Buen trato al cliente

La discoteca, además de promover «el buen trato al cliente» dispondrá de «los últimos avances tecnológicos, desde pantallas led 3D a elementos de robótica». Además, recuperará a «trabajadores de toda la vida de Córdoba que se han perdido, habrá caras conocidas», promete. La puesta en marcha de este proyecto ha requerido una inversión de medio millón de euros. Con la obra a punto de acabar, en breve dará comienzo el proceso de decoración. «Abriremos en octubre, pero aún no hay fecha».

La música del local será «entre comercial, afrohouse y música de los 2000», detalla, «habrá djs residentes y otros que vendrán a pinchar los fines de semana». Jueves y viernes, Cariño abrirá a las 00.00 horas, pero los sábados lo hará a las 18 horas porque ese día se reservará para programar conciertos a las 22.00 horas.

La idea de abrir este negocio surgió en una conversación entre amigos, recuerda. «Empezamos a darle vueltas porque mucha gente echa en falta una sala así y después de una reunión con Rafael Porras y los hermanos Tejero, que también formarán parte del proyecto como gerentes». Montoro quiere que «lo más selecto de la sociedad cordobesa» pase por Cariño, así que «ya hemos sacado una serie de tarjetas oro para la gente más popular de Córdoba que tendrán acceso sin colas ni previo pago».