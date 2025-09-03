Hacemos Córdoba denuncia el “abandono” del paseo junto a la muralla de la Puerta de Almodóvar

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que en el próximo Pleno, que se celebrará el jueves 11 de septiembre, planteará al alcalde una pregunta sobre la situación de uno de los paseos más singulares de la ciudad, el que discurre paralelo a la antigua muralla de la Medina, partiendo desde la Puerta de Almodóvar, y destaca por sus canales, estanques y esculturas de Séneca y Averroes, que transportan a vecinos y turistas a otra época gracias a su valor patrimonial, histórico y paisajístico, informa la formación política en una nota de prensa.

No obstante, el grupo municipal ha denunciado la “falta de gestión, el abandono y la ausencia de sensibilidad del equipo de gobierno con el patrimonio”. Según señalan, la fuente situada junto a la muralla se encuentra actualmente “seca, con vegetación espontánea seca y basura acumulada en su interior, generando un impacto visual negativo y una percepción de dejadez inadmisible en un espacio tan visitado”.

“Hablamos de una zona especialmente apreciada por quienes viven en Córdoba y por quienes nos visitan. Su deterioro atenta directamente contra el disfrute del espacio público, el valor del patrimonio y la imagen turística de la ciudad”, señalan desde Hacemos Córdoba.

Por ello, el grupo municipal preguntará al alcalde “cuándo tiene previsto el equipo de gobierno actuar para devolver a la normalidad la fuente situada junto a la muralla de la Puerta de Almodóvar, garantizando su limpieza, funcionamiento y puesta en valor en un entorno tan emblemático”.

Hacemos Córdoba insiste en la necesidad de actuar con “urgencia” para preservar y poner en valor un patrimonio histórico que forma parte de la identidad de la ciudad y del disfrute de vecinas, vecinos y visitantes.