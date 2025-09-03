CALENDARIO LABORAL
¿Cuándo es el próximo festivo en Córdoba?
Los cordobeses no tardarán en disfrutar del primer festivo, que viene con puente, tras las vacaciones del verano
Septiembre es menos septiembre y el síndrome postvacacional se lleva con mejor ánimo en Córdoba gracias al calendario festivo. La mayoría viven estos días echando de menos las escapadas y la primera línea de playa, e inmersos en la vuelta a la rutina y la preparación de la vuelta al cole.
Para aliviar su desánimo, Córdoba cuenta con la complicidad del calendario laboral y de un festivo local a la vuelta de la esquina que prácticamente se da la mano con el descanso estival.
Día de la Fuensanta
Los cordobeses disfrutarán del primer festivo después del verano el próximo lunes 8 de septiembre, Día de la Fuensanta, que este año, además, al caer en lunes, ofrece la posibilidad de disfrutar de un puente recién terminadas las vacaciones del verano.
La efeméride coincide además con la celebración de una de las fiestas más populares de la capital: la Velá de la Fuensanta, que del 5 al 8 de septiembre convierte al Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta y al barrio de la Fuensanta en el epicentro de la vida de la capital, en un evento que aúna lo solemne, con lo tradicional y lo festivo.
Estos son los festivos que quedan este 2025
El calendario laboral en Córdoba cuenta con otros cinco festivos de aquí a final de año:
- 13 de octubre (lunes). Fiesta Nacional, pasa del domingo al lunes.
- 1 de noviembre (sábado). Todos Los Santos
- 6 de diciembre (sábado). Día de la Constitución
- 8 de diciembre (lunes). Día de la Inmaculada.
- 25 de diciembre (jueves). Día de Navidad
Los festivos en Córdoba en 2025
A estas festividades hay que sumar las dos fiestas locales en Córdoba capital:
- 8 de septiembre (lunes). Día de la Fuensanta
- 24 de octubre (viernes). Día de San Rafael
¿Cuántos puentes festivos quedan este 2025?
En total, de aquí a final de año, los cordobeses disfrutarán de cuatro puentes festivos: el de la Fuensanta (8 de septiembre), el del 13 de octubre por el Día de la Hispanidad, el del 24 de octubre por San Rafael y del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada.
