Carruajes españoles y portugueses recorrerán Córdoba con motivo del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición

El próximo sábado 13 de septiembre tendrá lugar el Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Córdoba', que traerá a la ciudad 25 carruajes procedentes de distintos puntos de España y Portugal, en su décima edición. Se trata de la primera prueba puntuable para la 4ª Copa de España de Enganches de tradición.

La mayoría de los carruajes son anteriores a 1945 y perfectamente restaurados y recorrerán las avenidas y paseos más emblemáticos de la ciudad.

Un recorrido de tres fases

El recorrido contará con tres fases. Una primera presentación en los Jardines del Alcázar que dará comienzo a las 10.00 horas de la mañana ante tres jueces internacionales que puntuarán cada detalle del carruaje de caballos, guarniciones, cocheros...

Una segunda fase, con un recorrido de 11 kilometros, donde nueve de ellos serán cronometrados con salida en la Avenida del Alcázar para finalizar en las Caballerizas Reales de Córdoba. En este recorrido, en el interior de los Jardines de la Agricultura, se realizan los cinco pasos obligatorios.

Y por último la prueba de manejabilidad que se desarrollará en el Patio de las Caballerizas Reales de Córdoba y tiene previsto su comienzo a las 12.00 horas.