El zoológico de Córdoba se adapta a las personas con discapacidad visual severa

El teniente de alcalde de Sostenibilidad y Ambiente, Daniel García-Ibarrola, junto al delegado de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, han presentado este martes la nueva señalética para personas con discapacidad visual severa que se ha instalado en el Centro de Conservación Zoo Córdoba. Bernardo Jordano ha indicado que, como resultado de un primer diagnóstico de mejoras que había que realizar en la ciudad hace 5 o 6 años "detectamos una serie de puntos débiles en los que se podría mejorar en accesibilidad universal en nuestra ciudad". El delegado de Inclusión ha presentado los nuevos paneles para personas con discapacidad visual severa de que dispone el Centro de Conservación Zoo de Córdoba. Son 50 carteles con información en Braille, diferentes texturas y hechas en relieve y códigos QR con acceso a más información en una página web.

Jordano ha recordado que, anteriormente, desde el Ayuntamiento de Córdoba se han impulsado otras mejoras en el zoo. "Ya adaptamos la rampa de la puerta principal, la ventanilla para usuarios en silla de ruedas, un bucle magnético para personas con discapacidad auditiva, también hay vídeos explicativos de fichas de animales en lengua de signos e información en lectura fácil, además de haberse adaptado los bebederos y los aseos".

Servales protegidos en el zoológico de Córdoba. / Noemí Caballero

Manzana verde

"Se está consolidando una manzana verde (integrada por el Centro de Conservación Zoo Córdoba, Jardín Botánico y Ciudad de los Niños) para que nadie se quede descolgado. Los juegos infantiles de la Ciudad de los Niños están preparados para la integración y lo último es lo que se va a acometer en el Jardín Botánico es poner al día los servicios públicos que no estaban adaptados y lo estamos consiguiendo a un ritmo bastante satisfactorio", ha manifestado el delegado de Inclusión.

Por su parte, Daniel García Ibarrola ha destacado que el Centro Conservación Zoo Córdoba no solo se cuida el bienestar animal, sino que también se cuidan especies en peligro de extinción, tratando de acercar esta labor a la ciudadanía cordobesa, lo que incluye a las personas con necesidades educativas especiales. También ha hecho alusión a los lunes inclusivos que se han venido desarrollando en la Ciudad de los Niños.