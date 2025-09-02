Zara cierra hoy su tienda en la calle Gondomar de Córdoba

Zara, firma de moda de grupo Inditex, cerrará este martes su tienda ubicada en la céntrica calle Gondomar de Córdoba. La empresa ha confirmado a este periódico que hoy será su último día de venta en ese establecimiento, en tanto que la tienda localizada en el centro comercial La Sierra cerrará al público el próximo martes, 9 de septiembre.

Ambos espacios se unificarán y se trasladarán al nuevo centro comercial de la calle Jesús y María, situado junto a la plaza de Las Tendillas. Desde Zara confirman que la inauguración de su nueva tienda tendrá lugar a finales de septiembre.

En este sentido, fuentes de CCOO avanzan que la actividad en el nuevo edificio comenzará, previsiblemente, el 19 de septiembre. También detallan que la plantilla de la tienda de Zara de la calle Gondomar, compuesta por unas 64 trabajadoras, continuará en activo, realizando preparativos para la apertura del nuevo establecimiento.

La empresa informa en su web de que la tienda de la calle Gondomar dispone de una superficie de 2.228 metros cuadrados, mientras que el establecimiento ubicado en La Sierra cuenta con 2.390 metros cuadrados. El nuevo local, previsiblemente, superará esta superficie.

De este modo, un informe presentado en 2024 por Inbest GPF, la propietaria del edificio de Jesús y María, destacaba que Zara instalará allí su tienda buque insignia o flagship, dotada con 4.925 metros cuadrados. De acuerdo con ese documento, otras dos firmas de Inditex contarán con 1.485 y 1.268 metros cuadrados, respectivamente.

La tienda abierta por Bershka el pasado noviembre dispone de 1.000 metros cuadrados de venta, pero aún no ha trascendido qué otras firmas se implantarán en el edificio. También se ha apuntado la posibilidad de que se ubique allí un supermercado o un negocio de restauración.

Una nueva Zara

Desde CCOO señalan que el nuevo establecimiento de Zara en Córdoba contará con "todos los avances tecnológicos. Va a cambiar el modelo que conocemos en Córdoba", adelantan. En cuanto a la fecha de apertura, indican que el inicio de la actividad coincidirá con la vuelta al colegio y posibilitará que en la campaña navideña el funcionamiento del nuevo local se encuentre ya normalizado.

En la jornada de este martes, la tienda de Zara trabaja con normalidad en la calle Gondomar. No obstante, a partir de mañana la plantilla desarrollará su labor a puerta cerrada, preparando el traslado de la mercancía. En los próximos días, iniciarán el montaje de la tienda nueva.